Drámai fordulat: Kollár Kinga szakított Magyar Péterrel – itt valami nagyon komoly zűr lehet

Igen, abban megegyezhetünk, hogy nincs könnyű dolga ma egy fiatalnak, ha önálló életet szeretne élni. Ma sincs, mármint. Önálló életet kezdeni ugyanis tértől és időtől függetlenül egy merő kihívás – bizonyára akadnak persze ma is, akiknek nevére már gyermekkorukban ingatlant írnak, de még nekik is marad egy sor egyéb megküzdenivalójuk. Nem kérdés.

Abba a demagógiába azonban, hogy a fiatalnak döntenie kell a saját albérlet vagy a normális élelmiszer között, sajnos már nehéz követni a képviselő asszonyt.

Eredeti Facebook-posztjában még az volt az állítás, hogy a „nettó 284 ezret” kereső átlagos budapesti Julit még a chipsadó is sújtja, amikor vesz néha „gyümölcslevet” vagy kekszet. Mármost gyümölcsléből és kekszből is bőven akadna olyan, amelyet nem terhel népegészségügyi termékadó, Julink azonban valamiért ragaszkodik az agyoncukrozott cuccokhoz – és ezek szerint azokra is telik neki olykor.

Nem világos, ebből miként vezethető le, hogy sárgarépát, káposztát vagy natúr joghurtot viszont kizárólag pénzhiány miatt nem fogyaszt.

Kollár Kinga előzékenyen jelzi, hogy statisztikai adatait a Forbes februári cikkéből vette, amely a K&H egyik felmérését összegzi (ilyen esetben egyébként érdemes mindig megnézni az eredeti kutatást, vagy legalább még egy-két vonatkozó cikket, nehogy egy interpretációt interpretáljunk tovább, potenciálisan félrevezetve a publikumot, de ez csak egy baráti tipp). A cikk és a kutatás szerint a nettó 284 ezer forintos fővárosi „átlagjövedelem” úgy jön ki, hogy a megkérdezett 19 és 29 év közötti fiatalok jövedelmét átlagoljuk: