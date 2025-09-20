Kollár Kinga fájdalmasan felsikoltott – hátborzongató felismerésre jutott Magyarországgal kapcsolatban

Itt jegyzem meg, hogy a minap a vonaton, amikor az hat percet késett, mögöttem egy huszonéves, még diák srác vicceskedve háborgott a barátjának: „hát ezért fizetek én havi 945 forintot a bérletért?!?”. Valóban bántóan alacsony lett volna a háborgásfaktor, ha a 27 éves Juli helyett a 24 éves Danit látjuk a kisfilmben, aki személyi jövedelemadót nem fizet, de még éppen
diákként havi 1890 forintért oda utazik az országban, ahová csak akar,
egyelőre pedig két haverjával lakik közös albérletben, mert spórolnak az önerőre (közben pedig esetleg a Hungarian Startup University Program keretében megvalósuló innovációs projektjüket csiszolgatják).
Sportértéke mindenesetre akkor lenne Kollár Kinga posztjának (sőt, posztjainak, mert később a megfelelő emodzsikat kikeresgélve (benzinkút, bőrönd, baguette satöbbi) írásban is megosztotta a videó számadatait), ha a mai állítólagos árak és adómértékek mellé szépen tételesen végigírogatta volna, hogy ezzel szemben a TISZA mit kínálna.
Ha Juli ma a külvárosi panelban nem kevesebb mint húszezret fizet rezsire, ők mennyit ajánlanának? A társadalombiztosítási járulék csökkenthető? Hát az idegenforgalmi adót eltörölnék-e? S a chipsadóval mi legyen? Ha ma a bérbeadó 15 százalékos szja-t fizet a lakbér után, az mennyiben sok? És így tovább.