Kollár Kinga fájdalmasan felsikoltott – hátborzongató felismerésre jutott Magyarországgal kapcsolatban

Már épp elfelejtettem volna, hogy van nekünk egy Kollár Kingánk, erre elém dobja az algoritmus a Munch-festményt idéző sikollyal ékesített Facebook-posztját, melyben a szerző kifejti:

„!! El sem hinnéd! Ma egy fiatal majdnem annyit tesz az államkasszába, mint amennyit fizetésként hazavisz”

– majd magyarázatként mellékel egy kis videót, a lehető legdeprimálóbb zenei aláfestéssel.

A videóban Julit látjuk, aki egy átlagos 27 éves fiatal. Budapesten dolgozik, nincs gyermeke. „Átlagfizetést” keres, így „nettó bére 284 000 Ft”. Külvárosi albérletben lakik, ahol 150 000 forintot fizet lakbérre és rezsire, amiből (Kollárék szerint) 24 064 Ft az adó. (Itt közben Julit látjuk, amint rózsaszín gumikesztyűben mosogat.) Megyünk a boltba –