09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
kislány nagykövetség lövedék tető áldozat

Nagy a baj: a lengyel nagykövetséget is eltalálták az oroszok a Kijev elleni légitámadás közben

2025. szeptember 29. 06:44

A fővárost ért támadásokban egy kislány is meghalt, több tucat ember megsérült, és súlyos károk keletkeztek civil létesítményekben.

2025. szeptember 29. 06:44
null

Lengyelország kijevi nagykövetségét is találat érte az orosz légicsapásokban. A The Kyiv Independent beszámolója szerint a nagykövetség épületének tetejét egy lövedék ütötte át, a törmelék pedig a konyhai részben landolt. Pawel Wronski, a lengyel külügyminisztérium szóvivője a RMF24 portálnak megerősítette, hogy

egy rakétaelem vagy kiskaliberű lövedék csapódott az épületbe.

Mint mondta, a károk nem jelentősek, és személyi sérülés sem történt. A támadás során a kijevi kardiológiai intézet is megsérült, ahol egy 12 éves kislány életét vesztette. Az országban összesen legalább négy ember halt meg, több mint hetvenen pedig megsérültek. A legtöbb áldozat Kijevben és Zaporizzsja térségében volt. A fővárosban 36 sérültet regisztráltak, a halálos áldozatok mind ott estek el.

Az orosz hadsereg közel ötszáz drónt és több mint negyven rakétát indított, köztük Kinzsal típusú fegyvereket is. Az elmúlt hetekben az orosz drónok több ország légterét is megsértették. Érintett volt Lengyelország, Románia és feltehetően Dánia is. Észtország három MiG-31-es vadászgép behatolásáról számolt be.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán ítélte el a támadást.

Brutális csapások, szándékos, célzott terror hétköznapi városok ellen – közel 500 támadó drón és több mint 40 rakéta, köztük Kinzsal típusúak. Ma reggel ismét orosz-iráni 'sahedek' vannak az égbolton”

– tette hozzá.

A támadások során súlyosan megrongálódott egy kenyérgyár, egy gumiabroncs-üzem, több lakóház és más civil létesítmények is. Zelenszkij részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és hangsúlyozta, hogy a mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak a helyszíneken. Szerinte 

Moszkva továbbra is a harcot és a gyilkolást akarja folytatni, és megérdemli a világ legkeményebb nyomását.

A kijevi légicsapás ismét súlyos polgári áldozatokat követelt, és a diplomáciai képviseleteket sem kímélte. Az esemény egyértelműen mutatja, hogy a háború következményei mind több ország biztonságát közvetlenül is érintik.

A nyitókép illusztráció. Fotó: NurPhoto via AFP

***

pulsarito
2025. szeptember 29. 08:27
Ugyan kérem! Hol van ez attól, amikor az amerikaiak bármilyen nemzetközi felhatalmazás nélkül megtámadták Szerbiát és "'véletlenül" porig bombázták a Kínai nagykövetséget egy precíziós bombával!
KiraCeles
2025. szeptember 29. 08:26
Ilyen a háború: emberek halnak meg. Épp ezért kellene békét kötni.
auditorium
2025. szeptember 29. 08:22
Ma reggel a RAInews 24 HD azt is elárulta, hogy nyolcvan ukrán dróntámadás történt Moszkvához közel kőolajfinomitókat célba véve. A támadás tehát nem EGYOLDALÚ, ahogy eddig hallani szoktuk, hanem KÖLCSöNÖS. Igy pedig nehéz béketárgyalásokat javasolni, hiszen úgy tűnik, egyik félnek sem áll szándékában diplomáciai tárgyalásokat kezdeményezni. Népeik azonban szenvednek. Ötvenezer megcsonkitott katona és civilről ir a sajtó, sok közülük külföldről kapott művégtagot .
hexahelicene
2025. szeptember 29. 08:22
Ez a hazudozás már szánalmas. Az oroszok mindig "eltalálnak" kórházat/iskolát/óvodát és legalább 1 gyerek "meghal". Az ukrán dezinformáció újabban ráhajt a nagykövetségek "megsérülésére" is.
