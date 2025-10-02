Nem kertelt Hankó Balázs: „Elkötelezettek vagyunk abban, hogy minden gyermek szerető családban nőhessen fel” (VIDEÓ)

Hankó Balázs: négy év alatt 4 ezer milliárd marad a családoknál
A miniszter a Kossuth rádióban bejelentette hogy a kormány 50 plusz 50 százalékkal emeli a családi adókedvezményt.
„Az elmúlt év során már több mint 1200 gyermek esetében sikerült ebben előrelépnünk” – tette hozzá a kultúráért és innovációért felelős miniszter.
„Megvizsgáltam a sajtóban megjelent beteg gyermek örökbefogadásának kérdését, amelynek kapcsán arra jutottam, hogy az örökbefogadni kívánó család vonatkozásában egy új pszichológiai szakértői vizsgálatot kezdeményezek, amelynek költségét természetesen Kulturális és Innovációs Minisztérium fedezi” – közölte Facebook-oldalán közzétett videójában Hankó Balázs.
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy minden olyan gyermek, akit nem nevelnek, vagy nem nevelhetnek fel vér szerinti szülei, szerető családban nőhessen fel”
– tette hozzá a kultúráért és innovációért felelős miniszter.
Nyitókép: Ficsor Márton / Mandiner