Nem kertelt Hankó Balázs: „Elkötelezettek vagyunk abban, hogy minden gyermek szerető családban nőhessen fel” (VIDEÓ)

2025. október 02. 18:37

„Az elmúlt év során már több mint 1200 gyermek esetében sikerült ebben előrelépnünk” – tette hozzá a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

2025. október 02. 18:37
null

„Megvizsgáltam a sajtóban megjelent beteg gyermek örökbefogadásának kérdését, amelynek kapcsán arra jutottam, hogy az örökbefogadni kívánó család vonatkozásában egy új pszichológiai szakértői vizsgálatot kezdeményezek, amelynek költségét természetesen Kulturális és Innovációs Minisztérium fedezi” – közölte Facebook-oldalán közzétett videójában Hankó Balázs.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy minden olyan gyermek, akit nem nevelnek, vagy nem nevelhetnek fel vér szerinti szülei, szerető családban nőhessen fel”

– tette hozzá a kultúráért és innovációért felelős miniszter. „Az elmúlt év során már több mint 1200 gyermek esetében sikerült ebben előrelépnünk”fogalmazott Hankó Balázs.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Ficsor Márton / Mandiner

