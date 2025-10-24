Ft
10. 24.
péntek
dublin migránshotel szálloda rendőrség kislány erőszak migráns

Betelt a pohár Dublinban: ostrom alá vették a migránshotelt (VIDEÓ)

2025. október 24. 12:48

A tiltakozások egy tízéves kislány ellen elkövetett, feltételezett szexuális támadás után robbantak ki.

2025. október 24. 12:48
null

Már harmadik egymást követő éjszaka tört ki erőszak Dublinban, a Citywest nevű szálloda környékén, ahol menedékkérők vannak elszállásolva – számolt be a Guardian, valamint a Magyar Nemzet.

A tiltakozások egy tízéves kislány ellen elkövetett, feltételezett szexuális támadás után robbantak ki, amely a migránshotel közelében történt.

A hétfői, kezdetben békés demonstrációk keddre és szerdára erőszakba torkolltak. Több száz tüntető gyűlt össze a helyszínen, akik kövekkel, üvegekkel, tűzijátékokkal és fáklyákkal dobálták meg a rendőröket. Egy rendőrautót felgyújtottak, mások motorokkal és lovakkal próbálták áttörni a rendőrségi kordonokat. A rendőrségi helikoptert lézerrel világították meg, miközben ír zászlókat lengetve bevándorlásellenes jelszavakat skandáltak.

A rendfenntartók pajzsos sorfalban próbálták visszaszorítani a tömeget, több alkalommal paprikaspray-t is bevetettek. A Saggart villamosmegálló környékén rongálások is történtek. Az összecsapások során két rendőr megsérült – egyiküket egy palack találta el, másikuk vállsérülést szenvedett.

A rendőrség összesen 23 személyt vett őrizetbe, és közölte: ha az erőszak folytatódik, keményen lépnek fel a rendbontókkal szemben. Jim O’Callaghan igazságügyi miniszter szerint többeket már előzetes letartóztatásba helyeztek, és további őrizetbe vételek is várhatók.

Justin Kelly rendőrfőkapitány a helyszínen kijelentette, hogy az események semmiképp sem tekinthetők békés tiltakozásnak, mivel a résztvevők célja a Citywest épületének megrongálása volt. Micheál Martin miniszterelnök szintén elítélte a történteket, hangsúlyozva, hogy a rendőrök elleni támadásoknak nincs mentsége.

A bűncselekmény, amely a zavargások kiindulópontja volt, továbbra is nyomozás alatt áll. Egy 26 éves férfit kedden bíróság elé állítottak a kislány elleni támadás ügyében, de az ír jogszabályok értelmében a neve nem hozható nyilvánosságra.

Nyitókép: Peter MURPHY / AFP

***

