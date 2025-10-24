Betelt a pohár Dublinban: ostrom alá vették a migránshotelt (VIDEÓ)

Elegük lett a svájciaknak a náluk elvileg menedéket kérő, de közben külföldre császkáló migránsokból, odacsapnak az asztalra
A tiltakozások egy tízéves kislány ellen elkövetett, feltételezett szexuális támadás után robbantak ki.
Már harmadik egymást követő éjszaka tört ki erőszak Dublinban, a Citywest nevű szálloda környékén, ahol menedékkérők vannak elszállásolva – számolt be a Guardian, valamint a Magyar Nemzet.
A tiltakozások egy tízéves kislány ellen elkövetett, feltételezett szexuális támadás után robbantak ki, amely a migránshotel közelében történt.
A hétfői, kezdetben békés demonstrációk keddre és szerdára erőszakba torkolltak. Több száz tüntető gyűlt össze a helyszínen, akik kövekkel, üvegekkel, tűzijátékokkal és fáklyákkal dobálták meg a rendőröket. Egy rendőrautót felgyújtottak, mások motorokkal és lovakkal próbálták áttörni a rendőrségi kordonokat. A rendőrségi helikoptert lézerrel világították meg, miközben ír zászlókat lengetve bevándorlásellenes jelszavakat skandáltak.
Eddig csak az ukrán menekültek miatt nem lépték meg a szigorítást, de most betelt a pohár.
A rendfenntartók pajzsos sorfalban próbálták visszaszorítani a tömeget, több alkalommal paprikaspray-t is bevetettek. A Saggart villamosmegálló környékén rongálások is történtek. Az összecsapások során két rendőr megsérült – egyiküket egy palack találta el, másikuk vállsérülést szenvedett.
A rendőrség összesen 23 személyt vett őrizetbe, és közölte: ha az erőszak folytatódik, keményen lépnek fel a rendbontókkal szemben. Jim O’Callaghan igazságügyi miniszter szerint többeket már előzetes letartóztatásba helyeztek, és további őrizetbe vételek is várhatók.
Justin Kelly rendőrfőkapitány a helyszínen kijelentette, hogy az események semmiképp sem tekinthetők békés tiltakozásnak, mivel a résztvevők célja a Citywest épületének megrongálása volt. Micheál Martin miniszterelnök szintén elítélte a történteket, hangsúlyozva, hogy a rendőrök elleni támadásoknak nincs mentsége.
A bűncselekmény, amely a zavargások kiindulópontja volt, továbbra is nyomozás alatt áll. Egy 26 éves férfit kedden bíróság elé állítottak a kislány elleni támadás ügyében, de az ír jogszabályok értelmében a neve nem hozható nyilvánosságra.
