10. 23.
csütörtök
Svájc migráns menedékkérelem

Elegük lett a svájciaknak a náluk elvileg menedéket kérő, de közben külföldre császkáló migránsokból, odacsapnak az asztalra

2025. október 23. 12:28

Eddig csak az ukrán menekültek miatt nem lépték meg a szigorítást, de most betelt a pohár.

2025. október 23. 12:28
null

Svájc megtiltja a menedékkérők külföldre utazását, kivéve a kivételes eseteket – írja a RemixNews.

Emlékezetes: korábban nagy botrányok voltak abból például az Egyesült Királyságban, hogy elméletileg az üldöztetésre hivatkozva menedékkérelmet benyújtó, például afgán állampolgárok posztoltak a jellemzően adófizetői pénzből kapott segélyből finanszírozott, származási országukban történő költséges nyaralgatásaikról.

Most a svájci Szövetségi Tanács konzultációt indított az új szabályokról, amelyek megakadályoznák a menedékkérőket az ország elhagyásában.

A javaslat értelmében a menedékkérők, az ideiglenesen befogadott személyek és az ideiglenes védelmet élvező személyek többé nem hagyhatják el Svájcot, kivéve a Migrációs Államtitkárság (SEM) által engedélyezett, szigorúan meghatározott esetekben.

Ilyen kivétel, ha

  • valakinek egy másik országba kell látogatnia az önkéntes hazatérésre vagy a végleges letelepedésre való felkészülés érdekében,
  • a munkahelyük kötelezi őket utazásra
  • családtagjuk súlyos beteg vagy elhunyt, és emiatt kell a helyszínre utazniuk.

A Szövetségi Területfejlesztési Hivatal sajtóközleménye kifejtette, hogy a tilalom nemcsak a menedékkérők származási országaikra, hanem az összes schengeni országra vonatkozik, gyakorlatilag korlátozva szabad mozgásukat Európában.

Egyedüli kivételt az ukrajnai menekültek jelentik, akik félévente 15 napra hazamehetnek – ez is szigorítás egyébként a korábbi negyedévenénti 15 naphoz képest.

A korlátozásokat egyébként már 2021-ben elhatározták, csupán végrehajtásuk késett az ukrajnai háború kitörése és az Európát elárasztó ukrán menekültek miatt.

Nyitóképen eritreai menekültek Svájcban. Forrás: FABRICE COFFRINI / AFP

Összesen 7 komment

VeressZoltán
2025. október 23. 15:08
A fekete fiúknak több eszük van hehehe.
bakafant-28
2025. október 23. 14:14
A rühes niggerállatok hülyére röhögik magukat az idióta fehérembereken..Zseniális megoldást találtak a svájciak,nem mehet KI a niggerszar,ahelyett,hogy nem engednék BE őket!Szívesen segítek máskor is...
Egyszeriember
2025. október 23. 14:10
Biztosan engem kötöttek be fordítva, de nem azt kéne tiltani, hogy kimenjenek, hanem, aki kiment, az ne jöhessen vissza.
astra04
2025. október 23. 14:09
Beengedni se kéne őket!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!