Elegük lett a svájciaknak a náluk elvileg menedéket kérő, de közben külföldre császkáló migránsokból, odacsapnak az asztalra

Ilyen kivétel, ha

valakinek egy másik országba kell látogatnia az önkéntes hazatérésre vagy a végleges letelepedésre való felkészülés érdekében,

a munkahelyük kötelezi őket utazásra

családtagjuk súlyos beteg vagy elhunyt, és emiatt kell a helyszínre utazniuk.

A Szövetségi Területfejlesztési Hivatal sajtóközleménye kifejtette, hogy a tilalom nemcsak a menedékkérők származási országaikra, hanem az összes schengeni országra vonatkozik, gyakorlatilag korlátozva szabad mozgásukat Európában.

Egyedüli kivételt az ukrajnai menekültek jelentik, akik félévente 15 napra hazamehetnek – ez is szigorítás egyébként a korábbi negyedévenénti 15 naphoz képest.

A korlátozásokat egyébként már 2021-ben elhatározták, csupán végrehajtásuk késett az ukrajnai háború kitörése és az Európát elárasztó ukrán menekültek miatt.