Elegük lett a svájciaknak a náluk elvileg menedéket kérő, de közben külföldre császkáló migránsokból, odacsapnak az asztalra

Elképesztő: odament nyaralgatni a migráns, ahonnan állítólag menekült
A tálibok sem akadály, ha a hazai ízekre vágyik a brit honba szakadt afgán menedékkérő, és erről büszkén posztolgatott is - vesztére.
Eddig csak az ukrán menekültek miatt nem lépték meg a szigorítást, de most betelt a pohár.
Svájc megtiltja a menedékkérők külföldre utazását, kivéve a kivételes eseteket – írja a RemixNews.
Emlékezetes: korábban nagy botrányok voltak abból például az Egyesült Királyságban, hogy elméletileg az üldöztetésre hivatkozva menedékkérelmet benyújtó, például afgán állampolgárok posztoltak a jellemzően adófizetői pénzből kapott segélyből finanszírozott, származási országukban történő költséges nyaralgatásaikról.
Most a svájci Szövetségi Tanács konzultációt indított az új szabályokról, amelyek megakadályoznák a menedékkérőket az ország elhagyásában.
A javaslat értelmében a menedékkérők, az ideiglenesen befogadott személyek és az ideiglenes védelmet élvező személyek többé nem hagyhatják el Svájcot, kivéve a Migrációs Államtitkárság (SEM) által engedélyezett, szigorúan meghatározott esetekben.
Ilyen kivétel, ha
A Szövetségi Területfejlesztési Hivatal sajtóközleménye kifejtette, hogy a tilalom nemcsak a menedékkérők származási országaikra, hanem az összes schengeni országra vonatkozik, gyakorlatilag korlátozva szabad mozgásukat Európában.
Egyedüli kivételt az ukrajnai menekültek jelentik, akik félévente 15 napra hazamehetnek – ez is szigorítás egyébként a korábbi negyedévenénti 15 naphoz képest.
A korlátozásokat egyébként már 2021-ben elhatározták, csupán végrehajtásuk késett az ukrajnai háború kitörése és az Európát elárasztó ukrán menekültek miatt.
