09. 29.
hétfő
migráns Anglia menedékjog La Manche Afganisztán

Elképesztő: odament nyaralgatni a migráns, ahonnan állítólag menekült

2025. szeptember 29. 10:59

A tálibok sem akadály, ha a hazai ízekre vágyik a brit honba szakadt afgán menedékkérő, és erről büszkén posztolgatott is - vesztére.

2025. szeptember 29. 10:59
null

A brit Belügyminisztérium sürgős vizsgálatot indított azoknak a jelentéseknek az ügyében, miszerint egy csónakkal Angliába érkezett afgán migráns, aki menedékjogot kapott az Egyesült Királyságban, néhány hónappal később nyaralni ment Kabulba – számolt be a London Evening Standard. A gazdasági migránsokkal, akik menekülteknek állítják be magukat Németországnak is meggyűlt már a baja. 

Gazdasági migránsok: az afgán férfi ilyen kis hajón érkezett a csatornán keresztül Angliába, ahol menekültstátuszt is kapott. Fotó: Marcin Nowak / ANADOLU / Anadolu via AFPMarcin Nowak / ANADOLU / Anadolu via AFP
Gazdasági migránsok: az afgán férfi ilyen kis hajón érkezett a csatornán keresztül Angliába, ahol menekültstátuszt is kapott. Fotó: Marcin Nowak / ANADOLU / Anadolu via AFPMarcin Nowak / ANADOLU / Anadolu via AFP

Gazdasági migránsok vagy menekültek?

A DG Usama néven ismert férfi 2022 áprilisában érkezett az Egyesült Királyságba egy gumicsónakkal a La Manche-csatornán át.

A The Sun szerint a férfi azt állította, hogy afgán menekült, és a brit menedékjogi tisztviselőknek elmondta, hogy kénytelen volt elmenekülni a veszélyes, tálibok által ellenőrzött hazájából. De tavaly nyáron olyan videókat és fotókat tett közzé a közösségi médiában, amelyek egy nyolchetes afganisztáni nyaraláson készültek.

Nem világos, mikor kapott menedékjogot, de a The Sun szerint az utazása előtt történt. A Belügyminisztérium szabályai szerint a menekültek „általában minden országba utazhatnak, kivéve azt az országot, ahonnan származnak [vagy] azt az országot, ahol menedékjogot kértek”. A külügyminisztérium a biztonsági helyzetre való tekintettel azt tanácsolja a briteknek, hogy ne utazzanak Afganisztánba. Egy 2022-ben közzétett videóban Usama dokumentálta, ahogy az embercsempészek által kiadott mentőmellényben átkel Calais-ból, és az RNLI hajója mentette meg.

2024 nyarán több videót is megosztott az afgánisztáni nyaralásáról, többek között egy hajókirándulásról a Band-e-Amir természeti parkban, a Hindukus hegységben.

Emellett olyan képeket is közzétett, amelyek egy északnyugat-afganisztáni úton készültek.Usama ezután megosztott egy videót, amelyen ő maga látható, amint leszáll a dubaji repülőtéren, a következő felirattal: „Vissza az Egyesült Királyságba”. 

A brit belügyminiszter-helyettes, Robert Jenrick tory képviselő és árnyékbelügyminiszter így nyilatkozott: „Az ilyen illegális bevándorlók biztosan nevetnek a kormány naivitásán. Soha nem lett volna szabad visszaengedni az Egyesült Királyságba, miután nyilvánvalóan Afganisztánban nyaralt.”

Fotó: DG Usama/TikTok

