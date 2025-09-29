Elképesztő: odament nyaralgatni a migráns, ahonnan állítólag menekült

Nem világos, mikor kapott menedékjogot, de a The Sun szerint az utazása előtt történt. A Belügyminisztérium szabályai szerint a menekültek „általában minden országba utazhatnak, kivéve azt az országot, ahonnan származnak [vagy] azt az országot, ahol menedékjogot kértek”. A külügyminisztérium a biztonsági helyzetre való tekintettel azt tanácsolja a briteknek, hogy ne utazzanak Afganisztánba. Egy 2022-ben közzétett videóban Usama dokumentálta, ahogy az embercsempészek által kiadott mentőmellényben átkel Calais-ból, és az RNLI hajója mentette meg.

2024 nyarán több videót is megosztott az afgánisztáni nyaralásáról, többek között egy hajókirándulásról a Band-e-Amir természeti parkban, a Hindukus hegységben.

Emellett olyan képeket is közzétett, amelyek egy északnyugat-afganisztáni úton készültek.Usama ezután megosztott egy videót, amelyen ő maga látható, amint leszáll a dubaji repülőtéren, a következő felirattal: „Vissza az Egyesült Királyságba”.

A brit belügyminiszter-helyettes, Robert Jenrick tory képviselő és árnyékbelügyminiszter így nyilatkozott: „Az ilyen illegális bevándorlók biztosan nevetnek a kormány naivitásán. Soha nem lett volna szabad visszaengedni az Egyesült Királyságba, miután nyilvánvalóan Afganisztánban nyaralt.”

Fotó: DG Usama/TikTok