08. 22.
péntek
lopás turizmus Románia

Bezzegrománia: lopásgátló címkét kell varrni a szállodai törölközőkre

2025. augusztus 22. 11:32

Távirányítóelem, hamutartó, lámpa – mindent visznek. Van olyan tengerparti szálloda, ahol a kár milliós tétel.

null

A tengerparton a nyár nemcsak turistákat, hanem károkat is hoz – számol be róla a román sajtó. Minden évszakban több száz törölköző tűnik el a szobákból vagy a medencéből. A romániai szállodások mesélik, hogy 

az emberek néha lámpákat, hamutartókat vagy akár elemeket is elvesznek a távirányítókból.

Egyes esetekben a veszteség eléri a 100 ezer lejt csak a textíliákból.

Mi akkor a megoldás? A válasz: a törülközőkbe és ágyneműkbe varrt elektronikus címkék. Amikor elviszik ezeket a szobából, a rendszer riaszt. Ha a turisták el akarják vinni a törölközőt, a szálloda elhagyásakor jelez a rendszer, a riasztó pedig megszólal a recepción.

De a technológián túl a szállodások azt mondják, hogy szükségük van valamire, amit nem lehet megvásárolni: a vendégek józan eszére.

Egyes szállodákban a turisták tönkreteszik a higiéniai rendszereket – például a szappan- és samponadagolókat –, mert megpróbálják kiüríteni őket.

Florentina Focșăneanu a következőről panaszkodik: „Miközben megpróbálják kiüríteni őket, egyszerűen csak visszaélnek velük, szétszedik, elrontják, összetörik őket. A fogyasztás nagyon magas, azt gondoltuk, hogy ha elhelyeznénk ezeket az adagolókat, alacsonyabb lenne a fogyasztásunk.”

A szállodatulajdonosok a károkat évente az „elkerülhetetlen veszteségek” fejezetben számolják el.

 

Fotó: Wikipedia

 

egonsamu-2
2025. augusztus 22. 12:29
Miért nem csodálkozom a romániai vendégek viselkedésén?
Dixtroy
2025. augusztus 22. 12:15
"Egyes szállodákban a turisták tönkreteszik a higiéniai rendszereket – például a szappan- és samponadagolókat –, mert megpróbálják kiüríteni őket." Ez az igazi keleti cigánytempó! Jó mulatást!
cutcopy
2025. augusztus 22. 12:15 Szerkesztve
Hogy jön ide a Romulusz és Rémusz szobor, vagy Románuszra teccik gondolni mandi..?
grenki-2
2025. augusztus 22. 12:15
És ez a tolvaj aljadék csürhe bitorolja az ezer éves magyar országrészt...Vesszen a trianoni ALJASSÁG!
