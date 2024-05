A kőkorszaktól napjainkig éghet szét az agyunk a lisszaboni fenegyerek legújabb játékában – Itt a Találmányok!

A négy kőkorszaki szaki

Ez pedig esélyesen a Találmányok: Az ötletek fejlődése játékra is igaz lesz, melynek Kickstarter-kampánya 2023. július 9-én sikerrel zárult, a támogatói példányok kipostázását követően pedig végre nemcsak a bolti verzió vált elérhetővé, de a lokalizált változatok is elkészülhettek. Szokás szerint a Delta Vision vállalta magára a feladatot, hogy a magyar kiadás munkálatait felügyelje, elvégezze a fordítást, és ugyan ez sem lett olcsóbb, mint bármelyik korábbi Lacerda-játék, az élmény most is hasonló.