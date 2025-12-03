Óriási fordulat: Puzsér Róbert feltalálta a kanálban a mélyedést – mindenki boruljon le előtte!

Puzsér rendesen odavert a rendszerváltó hangulatnak: szerinte „lehetséges, hogy '26-ban nem lesz váltás”
A publicista lélekben már készíti magát arra, hogy nem lesz vége a világnak akkor sem, ha az ellenzék ismét elveszíti a választást.
Puzsér – tőle szokatlan módon – a realitás oldaláról igyekszik közelíteni 2026-hoz.
Meglepő fordulat: Puzsér Róbert kijelentette:
lehetséges, hogy a Fidesz mégis nyer 2026-ban.
Ezt olyan rémült ábrázattal és indulatos hanghordozással tette, hogy az ember csak ámult. Mi ebben a természetellenes? Puzsér föltalálta a csőben a lyukat? A kanálban a mélyedést?
Netán azt tudatosította magában, hogy az ellenzék olyan rottyon van, hogy képtelen lesz megverni Orbánt?
Miközben a balos közvélemény-kutatók ezerrel nyomják, vésik az emberek agyába, hogy el ne rontsák a szavazást, jó helyre húzzák az ikszet Pojáca győzelme érdekében?
Ez a hír tegnap este nyolc óra ötven perckor jelent meg a Mandineren. Azóta a Hírkereső motorja rajtunk kívül – ma 15.30-ig – egyetlen más portált sem dobott ki, amelyik ezzel a hírrel foglalkozott volna. Ez különösen a balosoktól érdekes, akik nem győzik fényezni Magyar Pétert „reggel, délben, meg este”. Külön rákerestem a harminc ezüspénzért dolgozók portáljain – Telex, 444, HVG, a 24.hu –, de ott sem találtam semmit. A Hírkereső ezek szerint jól dolgozott. Mi több, még a Magyar Hangnál sem volt nyoma Puzsér szövegének, noha a videon a Magyar Hang emblémája díszelgett.
Mintha tele gatyával imádkoznának, nehogy valaki meghallja ezt a szerintük skandalummal felérő szöveget.
Pedig, ugye, nincs ebben semmi botrány. Egyszerűen Puzsér – tőle szokatlan módon – a realitás oldaláról igyekszik közelíteni 2026-hoz.
Hogy is mondta pontosan?
Mi van akkor, ha a Fidesz nyer? Mi lesz velünk 30-ban? Ez a kérdés. Az tény, hogy a rendszer túljár a zenitjén. Úgy gondolom, nem gyorsan kell megverni a Fideszt, hanem nagyon. És lehetséges, hogy ez nem 2026-ban lesz.”
Pedig tavaly ősszel még magas lóról beszélt Orbánról, azt állítva, hogy biztosan bukni fog. Szintén a Magyar Hang videójában hangzik el: „De abban a pillanatban, hogy Orbán Viktor elgyengül, azon kapja magát, hogy hülyékkel van körülvéve.” A következetességet már nem is kérem rajta számon, mert biztos azt mondaná, amit Otto von Bismarck német vaskancellár, hogy csak az ökör következetes...
A Hotel Lentulaiban
Kocsis Máté úgy jellemezte egyszavas válaszában, hogy: vadember.
A jellemzés tökéletes. Konfuciusz a vadembert így írja le. „Akiben a természetes tulajdonságok túlszárnyalják a műveltséget, az vadember. Akiben a műveltség szárnyalja túl a természetes tulajdonságokat, az közönséges írnok. Akiben a műveltség és a természetes tulajdonságok kiegyensúlyozódtak, az nemes emberré lett.”
Nos Puzsérra sokféle jelző illik, de a kiegyensúlyozottság a legkevésbé.
Talán ezért is van, hogy nem szeretik őt az emberek. Ha ugyanis szeretnék, akkor a 2019-es főpolgármester-választáson nem 4,4 százalékot kapott volna, hanem mondjuk legalább annyit, mint Tarlós István, aki 44,7 százalékkal is csak második lett. Azóta is szívja Budapest a következményeit. Tudjuk, akkor Pesten élő uniós polgárok mintegy 90 ezer szavazata is befutott, akiknek Karácsony külön kampányolt – és így is csak 50 ezer szavazattal győzte le Tarlóst. (353.595 szavazat versus 306 609 szavazat.) A magyarok akkor is tudták, ki lenne jó nekik, csak – Gyurcsány-módra – megtrükközték őket.
Ahogy az áprilisi választáson is nyilvánvaló, hogy a magyarok kit fognak vezetőjüknek megválasztani, trükkök kizárva jeligére.
Ezt érzi Puzsér, a „vadember” is, és ezt látják az ellenzéki a lapok, ezért hallgatnak a nyilatkozatról, mint a sír. A lakájsajtó tehát elemében van, úgy dolgozik, mint a Schaffhausen óra. Tehát nem csinál semmit. Mert ez az érdeke. Nem a hiteles, gyors és pontos tájékoztatás, ami a kötelessége volna.
Ha minden úgy lesz, ahogy Puzsér mondta, akkor kivételesen egyet lehet vele érteni.
Ő „a harmadik pólus, a gazdasági elit embere, nem pedig független szakértő” – hangzott el a Mandiner műsorában.
Tudta ön, hogy hazánkban harmadannyian érzik magukat szegénynek, mint 2010-ben? Az Eurostat segít minket az év végi visszatekintésben: íme, mi mindenért adhat hálát a magyar! Francesca Rivafinoli írása.
