Óriási fordulat: Puzsér Róbert feltalálta a kanálban a mélyedést – mindenki boruljon le előtte!

Miközben a balos közvélemény-kutatók ezerrel nyomják, vésik az emberek agyába, hogy el ne rontsák a szavazást, jó helyre húzzák az ikszet Pojáca győzelme érdekében?

Ez a hír tegnap este nyolc óra ötven perckor jelent meg a Mandineren. Azóta a Hírkereső motorja rajtunk kívül – ma 15.30-ig – egyetlen más portált sem dobott ki, amelyik ezzel a hírrel foglalkozott volna. Ez különösen a balosoktól érdekes, akik nem győzik fényezni Magyar Pétert „reggel, délben, meg este”. Külön rákerestem a harminc ezüspénzért dolgozók portáljain – Telex, 444, HVG, a 24.hu –, de ott sem találtam semmit. A Hírkereső ezek szerint jól dolgozott. Mi több, még a Magyar Hangnál sem volt nyoma Puzsér szövegének, noha a videon a Magyar Hang emblémája díszelgett.

Mintha tele gatyával imádkoznának, nehogy valaki meghallja ezt a szerintük skandalummal felérő szöveget.

Pedig, ugye, nincs ebben semmi botrány. Egyszerűen Puzsér – tőle szokatlan módon – a realitás oldaláról igyekszik közelíteni 2026-hoz.

Hogy is mondta pontosan?