Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vadember Orbán Puzsér

Óriási fordulat: Puzsér Róbert feltalálta a kanálban a mélyedést – mindenki boruljon le előtte!

2025. december 03. 18:06

Puzsér – tőle szokatlan módon – a realitás oldaláról igyekszik közelíteni 2026-hoz.

2025. december 03. 18:06
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Meglepő fordulat: Puzsér Róbert kijelentette:

lehetséges, hogy a Fidesz mégis nyer 2026-ban. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt olyan rémült ábrázattal és indulatos hanghordozással tette, hogy az ember csak ámult. Mi ebben a természetellenes? Puzsér föltalálta a csőben a lyukat? A kanálban a mélyedést?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

Netán azt tudatosította magában, hogy az ellenzék olyan rottyon van, hogy képtelen lesz megverni Orbánt?

Miközben a balos közvélemény-kutatók ezerrel nyomják, vésik az emberek agyába, hogy el ne rontsák a szavazást, jó helyre húzzák az ikszet Pojáca győzelme érdekében? 

Ez a hír tegnap este nyolc óra ötven perckor jelent meg a Mandineren. Azóta a Hírkereső motorja rajtunk kívül – ma 15.30-ig – egyetlen más portált sem dobott ki, amelyik ezzel a hírrel foglalkozott volna. Ez különösen a balosoktól érdekes, akik nem győzik fényezni Magyar Pétert „reggel, délben, meg este”. Külön rákerestem a harminc ezüspénzért dolgozók portáljain – Telex, 444, HVG, a 24.hu –, de ott sem találtam semmit. A Hírkereső ezek szerint jól dolgozott. Mi több, még a Magyar Hangnál sem volt nyoma Puzsér szövegének, noha a videon a Magyar Hang emblémája díszelgett.

Mintha tele gatyával imádkoznának, nehogy valaki meghallja ezt a szerintük skandalummal felérő szöveget. 

Pedig, ugye, nincs ebben semmi botrány. Egyszerűen Puzsér – tőle szokatlan módon – a realitás oldaláról igyekszik közelíteni 2026-hoz. 

Hogy is mondta pontosan? 

Mi van akkor, ha a Fidesz nyer? Mi lesz velünk 30-ban? Ez a kérdés. Az tény, hogy a rendszer túljár a zenitjén. Úgy gondolom, nem gyorsan kell megverni a Fideszt, hanem nagyon. És lehetséges, hogy ez nem 2026-ban lesz.” 

Pedig tavaly ősszel még magas lóról beszélt Orbánról, azt állítva, hogy biztosan bukni fog. Szintén a Magyar Hang videójában hangzik el: „De abban a pillanatban, hogy Orbán Viktor elgyengül, azon kapja magát, hogy hülyékkel van körülvéve.” A következetességet már nem is kérem rajta számon, mert biztos azt mondaná, amit Otto von Bismarck német vaskancellár, hogy csak az ökör következetes... 

A Hotel Lentulaiban 

Kocsis Máté úgy jellemezte egyszavas válaszában, hogy: vadember. 

A jellemzés tökéletes. Konfuciusz a vadembert így írja le. „Akiben a természetes tulajdonságok túlszárnyalják a műveltséget, az vadember. Akiben a műveltség szárnyalja túl a természetes tulajdonságokat, az közönséges írnok. Akiben a műveltség és a természetes tulajdonságok kiegyensúlyozódtak, az nemes emberré lett.”

Nos Puzsérra sokféle jelző illik, de a kiegyensúlyozottság a legkevésbé. 

Talán ezért is van, hogy nem szeretik őt az emberek. Ha ugyanis szeretnék, akkor a 2019-es főpolgármester-választáson nem 4,4 százalékot kapott volna, hanem mondjuk legalább annyit, mint Tarlós István, aki 44,7 százalékkal is csak második lett. Azóta is szívja Budapest a következményeit. Tudjuk, akkor Pesten élő uniós polgárok mintegy 90 ezer szavazata is befutott, akiknek Karácsony külön kampányolt – és így is csak 50 ezer szavazattal győzte le Tarlóst. (353.595 szavazat versus 306 609 szavazat.) A magyarok akkor is tudták, ki lenne jó nekik, csak – Gyurcsány-módra – megtrükközték őket. 

Ahogy az áprilisi választáson is nyilvánvaló, hogy a magyarok kit fognak vezetőjüknek megválasztani, trükkök kizárva jeligére. 

Ezt érzi Puzsér, a „vadember” is, és ezt látják az ellenzéki a lapok, ezért hallgatnak a nyilatkozatról, mint a sír. A lakájsajtó tehát elemében van, úgy dolgozik, mint a Schaffhausen óra. Tehát nem csinál semmit. Mert ez az érdeke. Nem a hiteles, gyors és pontos tájékoztatás, ami a kötelessége volna.  

Ha minden úgy lesz, ahogy Puzsér mondta, akkor kivételesen egyet lehet vele érteni.

(Fotó: Bodnár Boglárka, MTI / MTVA)

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oszodibeszed
•••
2025. december 03. 18:29 Szerkesztve
De miért rettegnek ennyire ettől a süteménysütögető idiótától a baloldalon!? Csak rá kell nézni Magyarra: egy hormonzavaros óvodás.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 03. 18:27
Orult vilag az a baloldali vilag
Válasz erre
0
0
OszkárOszi
2025. december 03. 18:20
De miért imádkoznának a tiszások tele gatyával?Honnan ez a szóösszetétel?... Tiszás/telegatya.... Netán volt valakinek, bárkinek jól láthatóan, kurvára egyértelműen valaha is szaros (összeszarva) a gatyája, mióta szembeszállt a valósággal?!Mert szerintem nem.De cáfolj meg, ha tudsz!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!