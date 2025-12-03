CSÜTÖRTÖK reggel ismét szól a VEKKER – Jön a közéleti ébresztő GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

Beismerték Brüsszel vereségét: bármivel is próbálkoznak, minden fenyegetésük lepattan Magyarországról
A német politológus szerint Budapest nem hisz a könnyeknek.
Ébredj egy kis laza csevegéssel! Csütörtökön érkezik a Vekker a Mandiner reggeli élő műsora! Mondd el te is a véleményedet, és oszd meg a két műsorvezetőnkkel!
A Vekkerben a hét vége felé közelítve is a két műsorvezetőnk Gyürky Enikő és Szabó András Csuti az elmúlt pár nap érdekfeszítő és megdöbbentő témáit vitatják meg.
Szó lesz a Tisza-jelöltjeiről, a 600 oldalas Tiszás megszorító csomagról, a kormány által bevezetett legújabb kedvezményekről, és az adventi időszak egy újabb kiemelt jótékonysági felhívásáról is.
Ne feledd, 8:00-tól várunk téged minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el a véleményedet kommentben vagy pedig a [email protected] email címen!
Iratkozz fel, és kövesd a Mandiner YouTube-csatornáját!