Így győzködte Orbán Viktor Zelenszkijt (VIDEÓ)

Mint arról a Mandiner is beszámolt, szombaton Győrben szólalt fel Orbán Viktor kormányfő. Az apropó: e városban tartják az első háborúellenes gyűlést. A miniszterelnököt Váczi Gergő újságíró kérdezte.

A beszélgetés során a miniszterelnök felidézte, hogy tavaly nyáron vagy két órán keresztül arról próbálta meggyőzni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, – egy szomszédos ország baráti vezetőjeként és keresztény emberként – hogy

értse meg, az idő az ukránok ellen dolgozik.

„Az idő nem a ti oldalatokon van” – hangzott el.