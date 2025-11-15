Így győzködte Orbán Viktor Zelenszkijt (VIDEÓ)

A Tisza programalkotásért felelős vezetője alaposan elszólta magát: „nem magyarok” írták a párt programját
Tanács Zoltán arról is beszélt ezek után, hogy mindenki nyugodt szívvel szavazhat majd a Tiszára.
Meglepő mód reagált a magyar miniszterelnök szavaira az ukrán elnök.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, szombaton Győrben szólalt fel Orbán Viktor kormányfő. Az apropó: e városban tartják az első háborúellenes gyűlést. A miniszterelnököt Váczi Gergő újságíró kérdezte.
A beszélgetés során a miniszterelnök felidézte, hogy tavaly nyáron vagy két órán keresztül arról próbálta meggyőzni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, – egy szomszédos ország baráti vezetőjeként és keresztény emberként – hogy
értse meg, az idő az ukránok ellen dolgozik.
„Az idő nem a ti oldalatokon van” – hangzott el.
„Persze van igazság, történelem, megtámadás, de hidd el, hogy minél hosszabb ideig tart a háború, annál többet fogsz veszíteni.
Ezért használj engem arra, hogy minél hamarabb próbálj békét kötni”
– idézte fel a Zelenszkijhez intézett szavait a miniszterelnök.
Mint kiderült, erre Zelenszkij úgy reagált, hogy ők az erősebbek és győzni fognak.
„Hogy az amerikai elnök mit csinál, azt majd meglátjuk. De azt tudom mondani, hogy az egymással szemben álló felek most nem akarnak békét kötni” – tette hozzá Orbán Viktor.
A vonatkozó videót alább tekintheti meg:
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala