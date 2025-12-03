A hét vicce: a magát mindenhatónak gondoló Noár ezúttal Kapu Tibort oktatta ki helyes viselkedésből
Megfogta az Isten lábát a kutatóűrhajós: személyesen a Csillag születik zsűritagja látta el tanácsokkal!
Aki színésznek ripacs, az politikusnak (is) hülye.
„És lám, meg is érkeztünk Molnár Áronhoz. (Szegény Tamási Áron…)
Ez a ripacs – jobb híján – eldöntötte, hogy »politikus« lesz. Belép a »mindensz…risták« lelki és elmebeteg kórusába, ahol szólamvezető posztot harcol ki magának. Másképpen ugyanis nincs esélye arra, hogy észrevegyék.
És most megpróbál felállni Kapu Tibor vállára, és onnan ordibál.
S hogy mit ordibál?
Semmi újat.
A hazai törpék 2010 óta nem tudnak semmi mást ordibálni, csak hogy O1g. Továbbá minden, de minden rettenetes, elviselhetetlen, borzasztó, diktatúra van, mindenki éhen hal a jövő héten, szóval »vörös Csepel, zúgjon a hangod, Váci út felelj neki…«.
Ez és ennyi a világképük.
Ehhez tényleg fel kell állni egy óriás vállára, és onnan kell ordibálni.
»Történelmi tett, hogy feljutott az űrbe!
Kérem, hogy tegyen egy újabb történelmi lépést! Maradjon független a pártpolitikától és ne tolja a Fidesz szekerét.”
Így kezdi, és büszkén körülnéz, hogy »látjátok-e, »de nagyra nőttem már!««
Látjuk, törpe, persze hogy látjuk…
Aztán jönnek a hülye lózungok, s mert a törpék érzik, a »diktatúra van« hazugságához ki kell találni valamit, ami hihetővé teszi, mert hát mégiscsak élnek itt még olyanok is, akik éltek meg Kádár alatt meg olyanok is, akik éltek Rákosi alatt, olyanok, akiket a molnáráron-félék fogatlan lova után kötöttek, úgy húzták végig őket a XX. század porában, szóval ez a »diktatúra van« törpetrombitálás az óriások válláról majd akkor lesz teljesen hatékony, ha már csak az elhülyült Z generáció marad életben, addig viszont ezt a »diktatúrát” fel kell cicomázni, rá kell aggatni a hülyék sufnijában barkácsolt kösöntyűket, ezért a mi árontörpénk is reszelt egy szép kösöntyűt, és elnevezte »spin diktatúrának« a »diktatúrát«, mert olyan még nem volt.
Ettől a »spin diktatúrától” óvja a magyar űrhajóst.
Ott áll az óriás vállán, és büszkén hordozza körül tekintetét gnómocska elvtársain: „Látjátok-e, »de nagyra nőttem már!«”
Nyitókép: Molnár Áron Facebook-oldala