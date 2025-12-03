Semmi újat.

A hazai törpék 2010 óta nem tudnak semmi mást ordibálni, csak hogy O1g. Továbbá minden, de minden rettenetes, elviselhetetlen, borzasztó, diktatúra van, mindenki éhen hal a jövő héten, szóval »vörös Csepel, zúgjon a hangod, Váci út felelj neki…«.

Ez és ennyi a világképük.

Ehhez tényleg fel kell állni egy óriás vállára, és onnan kell ordibálni.

»Történelmi tett, hogy feljutott az űrbe!