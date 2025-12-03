A szürke KARDIGÁN visszavág – megérkezett a The Man VIII. része

Micsoda őrült nagy felháborodás lenne, ha Orbán kiadná Noár telefonszámát a fideszeseknek, hogy hivogassák?
Kettős mérce.
A The Man legújabb részében Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel nekiment a Tisza Pártnak: a 600 oldalas programtól kezdve a „friss levegő” narratíván át egészen a nyíregyházi nagygyűlés furcsa pillanataiig mindent nagyító alá tettek.
A műsorban szó esik a gyorsan letagadott gazdasági ötletgazdákról, a „150 százalékban baloldali” háttérről, valamint a felpumpált Facebook-nézettségekről is.
A beszélgetés ezúttal sem kíméli Magyar Péter kommunikációját, a tiszás rendezvények hangulatát és a mozgalom jövőjével kapcsolatos illúziókat.
