Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Lentulai Krisztián Magyar Péter Kacsoh Dániel

A szürke KARDIGÁN visszavág – megérkezett a The Man VIII. része

2025. december 03. 19:05

A The Man legújabb részében Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel nekiment a Tisza Pártnak: a 600 oldalas programtól kezdve a „friss levegő” narratíván át egészen a nyíregyházi nagygyűlés furcsa pillanataiig mindent nagyító alá tettek.

2025. december 03. 19:05
null

A műsorban szó esik a gyorsan letagadott gazdasági ötletgazdákról, a „150 százalékban baloldali” háttérről, valamint a felpumpált Facebook-nézettségekről is.

A beszélgetés ezúttal sem kíméli Magyar Péter kommunikációját, a tiszás rendezvények hangulatát és a mozgalom jövőjével kapcsolatos illúziókat.

Nézze meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bastyaelvtars
2025. december 03. 20:09
A 600 oldalas Tisza program, mi?:)) Amiről kiderült hogy AI-jal iratták az indexnél, ami aztán vhogy kiszivárgott:D
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!