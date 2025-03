A holnap társadalma: legalábbis ilyen lenne a liberális oldal szerint (VIDEÓ)

Az említett téma egyébként abszolút visszaköszön a megvalósításban, avagy kapunk egy átlagos méretű játéktáblát, fa jelölőkkel és kartonból készült tokenekkel, továbbá egy nagy halom kártyát, amik között akad olyan, ami a „történetet” görgeti előre eseményekkel és kihívásokkal, illetve akad, ami a világhatalmak lehetőségeit biztosítja. Ezekkel a lehetőségekkel védelmet szerezhetünk bizonyos hatásokkal szemben, csökkenthetjük és növelhetjük a különböző kibocsátásokat, az energiát, amit aztán fejleszthetünk is.

Kicsit az egész A Mars terraformálása és az Ark Nova mezsgyéjén táncol, egyedi kártyahasználattal és különböző sávok menedzselésével, miközben döntéseink hatására a globális felmelegedés is valósággá válik az asztalon.

A káros anyagok kibocsátását ugyanis egy darabig lefojtja a természet ereje, ami miatt vigyáznunk kell vizeinkre és az erdőkre, ezek pozitív hatásait meghaladva azonban a karbon növeli a hőmérsékletet, ami beláthatatlan következményekkel jár. Ha ugyanis a globális hőmérséklet túl magasra emelkedik, vagy ha bármelyik világhatalom esetében túl sok ember kerül válságba, mindenki veszít. A víz és erdő segítségével lenullázott globális kibocsátás azonban olyan fordulóponthoz vezet, mellyel mindannyian csak nyerhetünk!

A holnap társadalma és a DEI

Tényleg ez a holnap társadalma?

Az elképzelés jó, sőt maga a játék sem rossz. A környezettudatos anyaghasználat, csomagolás és elrendezés dicsérendő, ettől függetlenül jobban örülnék, ha nem lenne annyi, mindent összekoszoló karton-elem. Inkább legyen minden fából, és a környezetvédelem jegyében szívesen fizetek érte többet. A dizájn érdekes és látványos, egyedi és modern, ebbe nem is tudok belekötni, sőt a játékmenet is izgalmas, és kellő stratégiát, valamint kimondott összefogást is igényel.

Sok esetben ugyanis egymást kell támogatnunk a kártyahatásokkal a saját javak gyűjtése helyett, ami némileg feladja a leckét, ezzel viszont a játék ízelítőt nyújt abból, hogy milyen az igazi társadalmi összefogás, mikor nem az egyén számít.

Nem mellesleg bőven akad kihívás, hiszen a rossz döntéseknek hála igen gyorsan eszkalálódik a helyzet, a dolgok rossz irányba fordulnak, ha pedig az elején nem jó stratégia mentén dolgozunk, gyorsan emelkedik a hőmérséklet, és gyorsan összegyűlnek a közösségi krízisek, amik a játék végét okozzák. A recept és alapjaiban a megvalósítás tehát egész jó, viszont a grafikus valami egészen fura koncepció mentén dolgozott.