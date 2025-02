A tavalyi év egyik legjobb társasjátéka – ami már magyarul is az űrbe repít (Videó)

Aki kicsit is figyeli a nemzetközi társasjátékos piacot és a visszajelzéseket, az tavaly három játék címével biztosan találkozott: Andromeda’s Edge, Galileo Galilei és SETI. A magyarul Androméda Andromeda’s Edge néven Kickstarteren, közösségi gyűjtésben készült el, és meglehetősen hatalmas csomag, amennyiben a legteljesebb verziót nézzük. Ezzel szemben a SETI egy kisebb, de annál izgalmasabb stratégiai játék az egyik Euro-fellegvárból, a Czech Games Edition jóvoltából.

SETI: Kutatás a földön kívüli élet után

Végül, de nem utolsó sorban ott a Galileo Galilei, ami egy kis cseh kiadónál jelent meg, témája és megvalósítása pedig megérdemli a figyelmet – és ahogy már korábban jeleztem, amint megérkezik tavasszal a magyar verzió, írunk is róla.

Persze voltak más slágerjátékok is tavaly, de erre a háromra talán kiemelt figyelmet fordítottak a játékosok és a játékos oldalak, influenszerek. Hozzá kell tennem, hogy nem véletlenül. Az Andromeda’s Edge-ből a Kickstarter változatot mi is kipróbáltuk a társaságunkkal, és mindenkinek annyira tetszett, hogy többször is asztalra került. Ez a játék ráadásul azért is különleges, mert az itthon is nagy sikert aratott Lángművesek csapata áll mögötte, az pedig már önmagában jó ajánlólevél.