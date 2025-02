Vágtatnak a lovasok – de együtt talán megakadályozhatjuk az apokalipszist! (VIDEÓ)

Együtt a világ ellen – vagy éppen a világvége ellen

A Four Horsemen nemcsak a témája miatt különleges, de a megvalósítás is megérdemli a figyelmet. Kooperatív társasjáték akad bőven, főleg a CMON, Z-man és FFG kiadók által megteremtett forma szerint (Zombicide, lovecrafti játékok, Pandemic-rendszer és a többi), de Jeremy Rowley szerencsére ezen a téren is tudott újat mutatni. Az alapjátékkal egyfelől önmagában két mitológia/kultúra hőseiből választhatunk (júdeo-keresztény és görög), de a kiegészítőkkel ehhez még három (skandináv, kínai, egyiptomi) csatlakozik.

Ha pedig valaki a Deluxe formát részesíti előnyben, a Mythos dobozokkal nemcsak a miniket kapja meg a karaktereket megformáló kartonfigurák és a démonokat szimbolizáló kockák helyett, de épületekkel és többrétegű játékostáblákkal is gazdagodhat.

Sőt, a playmateket is érdemes szóba ejteni, mint extrák és lényegében javasolt beszerzések. Az extrák azonban nemcsak vizuális fejlesztést jelentenek, elvégre a különböző mitológiák nemcsak új, aszimmetrikus képességekkel rendelkező hősöket, hanem új ellenfeleket, eseményeket, relikviákat és akár játékmechanikai megoldásokat is jelentenek. Megjelennek többek között nagyobb hatalmú démonok, különböző nagy jelentőségű épületek, sőt a játékmenetre hatással lévő Jin-jang is beköszön a játékba.

Four Horsemen, a deluxe minikkel

A jó és gonosz harca már az asztalon is dúl

Nehéz nem észrevenni, hogy a szellemi és lelki hadviselés már a szórakoztatás különböző szegmenseibe – film, zene, írás, videójáték – is beette magát. És miközben akadnak olyan társasjátékok, mint a The Acts, a Kings of Jerusalem, a Ierusalem: Anno Domini vagy az Ezra and Nehemiah, olyanok is megjelentek a piacon, mint a Cattlers of Satan vagy éppen a Dark Blood, ami még nálam is megkongatta a vészharangot, pedig alapvetően úgy gondolom, hogy helyén lehet kezelni a művészetekben megjelenő, alapvetően káros hatásokat.