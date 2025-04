Dávid háza – Nagyszerű sorozat készült a Biblia leghíresebb királyáról!

A Biblia az emberi történelem legösszetettebb, legnagyszerűbb műve, amely nemcsak a zsidó–keresztény kultúra alapja, hanem számtalan művészeti alkotást megihletett. A reneszánsz nagy mesterei is gyakran bibliai történeteket festettek meg, és Hollywood aranykorában olyan, azóta is feledhetetlen alkotásokat ihletett a Biblia, mint a Tízparancsolat. Ma már az embereket nem a freskók, az üvegablakok vagy piactéri játékok, de már nem is a mozivászon hősei szólítják meg, hanem a sorozatok.

Hosszú éveken át, különösen a 2000-es években a keresztény filmgyártás tanulságos meséket próbált feldolgozni, az alkotásoknak oktató jellegük volt, így sokszor rétegfilmek maradtak.

Bár volt közönségük, de nem érték el azokat az embereket, akik nem az amerikai keresztény szubkultúra tagjai vagy szimpatizánsai. Bár előfordultak nagy hollywoodi bibliai témájú filmek (Noé, Exodus), ezeket gyakran olyan alkotók készítették, akik megvetették a forrást, amiből a történet származik.

Az elmúlt évek nagy áttörését a Chosen jelentette, mert a Jézus szolgálatát feldolgozó alkotás olyan univerzális népszerűséget élvez, hogy szereplői sztárok lettek az Egyesült Államokban, akiket nagy mainstream szórakoztató műsorokba is meghívnak. A Dávid háza is a Chosen sikerének köszönhetően születhetett meg, hiszen a nagy stúdiók részvétele egy keresztény projektben korábban ritkán fordult elő.

A Dávid háza egy új keresztény stúdió a The Wonder Project első alkotása, amelyet Jon Erwin rendező és producer alapított, aki testvérével több hitközpontú filmet készített. Az új stúdió támogatói között volt a Lionsgate és Dallas Jenkins, a Chosen alkotója is. A sorozatot az Amazon Prime vette meg és tette elérhetővé.

A Dávid háza első évada Sámuel első könyvének a közepén kezdődik, mikor az ószövetségi Izrael első királya elbukik. Mivel Saul király nem engedelmeskedett Isten parancsának, ezért Sámuel, az Úr prófétája bejelenti neki, hogy elveszi tőle a királyságot, és új királyt választ helyette. Ez az új kiválasztott Dávid, aki Júdából származó apja legfiatalabb gyermeke, és az atyja juhait őrzi. Az első évad Dávid színre lépését mutatja be, a kiválasztásától kezdve a Góliáttal való küzdelemig.

Az alkotók hűek voltak a Biblia szövegéhez, és nem próbálják lágyítani azt a brutális, férfias világot, amelyben az Ószövetség játszódik.

Dávid királyságának bizonyítékait ma is megtekinthetik, akik Jeruzsálembe látogatnak, ahol ma is lehet sétálni Dávid városának romjai között.

Jon Erwin nagyon jó érzékkel nyúl a történethez; akárcsak a Chosenben, itt is meghagyják az alkotók a lényeget, és annyit tesznek hozzá, amennyi még közelebb hozza a bibliai szereplőket. Dávidról nagyon sok szó esik a Bibliában, és a zsoltárok jelentős részének a szerzőjeként a lelkivilágát is könnyebben fel lehet térképezni, mint bármely más ószövetségi szereplőjét.

A Dávid házában az egyiptomi származású amerikai Michael Iskander alakítja Dávidot. A fiatal színész korábban csak színpadon játszott, de remekül formálja meg a fiatal pásztor-költőt, aki bár mellőzött pozíciót foglal el a családjában, mégis érzi, hogy nagy dolgokra rendeltetett. Iskander a CBN-nek adott interjúban elmondta: a Chosent látva jutott eszébe, hogy milyen szívesen játszaná Dávidot a sorozat egy, a múltat bemutató jelenetében. Végül teljesült a vágya, de sokkal nagyobb formát kapott, mint remélte. (Jézus anyja, Mária és nevelőapja, József is Dávidtól származtak, lásd az evangéliumi nemzetségtáblázatokat.)

A sorozat kiemelkedő alakítása a Sámuel prófétát játszó Stephen Langé. Az amerikai színész kiváló érzékkel mutatja be, milyen ijesztő és karizmatikus egy olyan ember, akin keresztül maga Isten üzen. Dávid felkenésének a jelenete az évad első felének csúcspontja, amely során elhangzik a sorozaton végigvonuló, a Bibliában is szereplő mondat:

„Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.”

A széria bemutatja az elbukott Saul királyt és az ő kettős helyzetét is, ahogy kapaszkodik a királyságába, amit Isten másnak akar adni, miközben külső fenyegetés is éri Izraelt, mert az ősellenség filiszteusok Izrael ellen indulnak. Aki ismeri a bibliai történetet, az tudja, micsoda konfliktus bontakozott ki Saul és Dávid között – ennek első fordulatait láthatjuk. A Dávid háza egy jól megírt és eljátszott, akciódús, izgalmas sorozat, amely a zsidó hagyományokkal is kiegészíti a történetet. Bár szexuális tartalom nincsen benne, az erőszak miatt gyerekeknek nem ajánlott.

A színészi gárda remek: angol, amerikai és izraeli színészek alakítják a főbb szerepeket. A jeleneteket főként Görögországban vették fel, amely hűen idézi az izraeli tájat. A jelmezek, a kellékek mind arról árulkodnak, hogy volt pénz a projektre, amely a korábbi bibliai filmekre nem mindig volt jellemző.

A sorozatot keresztények készítették, de úgy, hogy aki soha nem olvasta a történetet, az is izgalmasnak találhatja,

különösen mivel rendkívül ritkán készülnek ókorban játszódó filmek és sorozatok, s ha mégis, akkor igen vegyes eredménnyel. A Dávid háza már most nagyon népszerű, és be is rendelték a második évadot. Dávid története olyan részletesen szerepel a Bibliában, hogy sok évadot kitölthetne, és ha továbbra is sikeres, akkor talán még éveken át nézhetjük majd.

A sorozat elérhető magyar felirattal az Amazon Prime-on.