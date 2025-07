Kőkeményen beleszállt a román kommentátor Vécseibe – ezt mondta róla a kihagyott tizenegyesei után

Ahogy arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a Paks labdarúgócsapata a hazai döntetlen után idegenben 3–0-ra kikapott a Román Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes CFR Clujtól az Európa-liga első selejtezőkörében, így búcsúzott a második számú nemzetközi kupasorozattól.

Dan Petrescu, a kolozsvári együttes vezetőedzője a visszavágó előtt azt nyilatkozta, azzal is kiegyezne, ha gyenge produkcióval harcolnák ki a továbbjutást, a mérkőzés után pedig azt mondta, csalóka a háromgólos különbség, mert a Paks jobb csapat annál, mint amit az eredmény mutat.

„Az eredmény nem mutatja, ami valójában történt a pályán. A Paks tavaly veretlen maradt az idegenbeli európai kupamérkőzésein (a román Corvinult és a ciprusi AEK Larnacát 2–0-ra legyőzte, míg a montenegrói Mornarral és a cseh Mladá Boleslavval 2–2-es döntetlent játszott – a szerk.), és most meg is bizonyosodhattunk róla, hogy miért. Nem hittem egy három–nullás győzelemben. A Paks erős csapat, idén kétszer is megverte a Ferencvárost” – idézte a román Digi Sport az 57 éves szakembert.

Petrescu hozzátette, edzői pályafutása során korábban soha nem kellett szembenéznie olyan problémával, hogy az első negyedórában két alapembere is megsérüljön, közülük ráadásul a libériai Mohammed Kamara sérülése elsőre olyan súlyosnak tűnik, hogy akár az egész idényt is kihagyhatja.

A román sajtóban központi témát szolgáltatott Vécsei Bálint két kihagyott büntetője, melyek kapcsán Andrei Tivilichi, a Digi Sport kommentátora a közvetítés során úgy fogalmazott,

„ha még egyszer elvégezhette volna a tizenegyest, akkor valószínűleg kirúgja a labdát a stadionból”.

A CFR kapusa, a 2022–2023-as évadban kölcsönben a Kisvárdánál védő Hindrich Ottó biztos volt benne, hogy a Paks javára megítélt büntető(k)ből nem születik majd gól.

„Mielőtt megadták a tizenegyest, Djoko (Damjan Djokovic, a kolozsváriak horvát játékosa, aki a szabálytalanságot elkövette a tizenhatoson belül Papp Kristóffal szemben – a szerk.) mondta nekem, hogy büntető lesz, én pedig azt válaszoltam neki, hogy »nyugi, kivédem«. Egy–nulláig szoros mérkőzés volt, de úgy gondolom, hogy rászolgáltunk a továbbjutásra” – mondta a 22 esztendős kapus.