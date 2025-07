„Lehúzott minket a két kihagyott büntető” – a paksiak nem Vécsei Bálintot hibáztatják a kiesésért

„Elég nagy lett a különbség, a végére sajnos kicsit szétestünk” – értékelt a lefújás után a Mandinernek Windecker József. – „Pedig jobban meccsben voltunk, mint otthon, nyilván a tizenegyes volt a fordulópont. De a fociban van ilyen, csak az hibázik, aki odaáll.

Ott mindenféleképpen azt éreztük, ha rúgunk egyet, meglehet a továbbjutás. Aztán kicsit lehúzott minket a két kihagyott büntető, nem tudtunk már újítani.”

A középpályás elárulta: soha nem játszott még olyan meccsen, hogy ugyanaz a játékos kihagyja az első, majd a megismételt tizenegyest is.

„Nem fordult még elő pályafutásom során, de tizenegyest sokan hagytak már ki.

Még egyszer mondom: abszolút nem tudjuk hibáztatni ezért. Sokkal inkább az fáj, hogy utána szétestünk, és nem tudtunk rátenni még egy lapáttal.”

A Paks tehát búcsúzott az Európa-ligától a selejtező 1. fordulójában – éppen, mint egy évvel ezelőtt, ráadásul akkor is egy romániai ellenfél, a Corvinul bizonyult jobbnak. Viszont ezek után tavaly nyáron meg sem álltak a Konferencia-liga selejtezőjének utolsó köréig. Most is folytatják a harmadik számú európai sorozatban, a selejtező 2. fordulójában az ellenfél a Komáromi Györgyöt is foglalkoztató szlovén Maribor lesz, mely papíron messze nem olyan erős, mint a Cluj.

„El kell felejtenünk ezt a találkozót, levonni a tanulságokat belőle és készülni a Maribor ellen. Van már két tétmeccs a lábunkban, és nem kell a kardunkba dőlnünk, mert ebben a párharcban is benne volt a bravúr szerintem.”

Bognár György csapata jövő csütörtökön 19 órakor hazai pályán kezdi a párharcot a Maribor ellen.

Fotó: Paksi FC