08. 07.
csütörtök
Paks Konferencialiga Bognár György Zsitomir

„Nagyjából képbe kerültünk” – Bognár György a Paks titokzatos ellenfeléről

2025. augusztus 07. 17:29

Idegenben, de egy kicsit mégis otthon kezdi az ukrán Zsitomir elleni Kl-selejtezős párharcát a Magyar Kupa-címvédő csütörtök este.

2025. augusztus 07. 17:29
null

A Győr mellett a Magyar Kupa-győztes Paksi FC is idegenben kezdi meg Konferencialiga-selejtezős párharcát csütörtök este.

A tolnaiak ugyanakkor jóval kedvezőbb helyzetben várhatják az összecsapást: egyrészt a sorsolás is lényegesen könnyebb ellenfelet sodort az útjukba, mint a győrieknek, másrészt az a furcsa helyzet állt elő, hogy valójában az idegenbeli környezetben is jobban otthon érezhetik magukat, mint a rivális. A szóban forgó ellenfél, az ukrán Polisszja Zsitomir ugyanis a háború miatt nem játszhatja saját stadionjában hazai mérkőzéseit, így a tőlük jó 700 kilométerre lévő eperjesi Tatran Aréna ad otthont az odavágónak, ami egyrészt sokkal közelebb is van a paksiaknak, másrészt a zöld-fehérben pompázó létesítmény is inkább őket emlékeztetheti a hazai pályájukra. 

A paksiak már a „hazai” színekben pompázó eperjesi Tatran Arénában edzettek (Fotó: Facebook/Paksi FC)

A találkozó előtt Bognár György a klubhonlapnak elmondta, nem volt egyszerű feltérképezni a nem túl ismert ellenfelet, de azért megoldották: A sorsolás előtt nem igazán ismertük a Zsitomirt, de azóta megnéztük az előző két európai kupameccsüket, valamint az első bajnoki mérkőzésüket is, így már nagyjából képbe kerültünk velük kapcsolatban. 

Úgy vélem, hogy egy kiegyenlített párharc vár ránk – ötven-ötven százalék esélyt adok a továbbjutásra. Jó csapat az ukrán együttes, de a miénk sem gyenge, így kifejezetten kiélezett és izgalmas küzdelemre számítok a két csapat között.”

A Paks mestere hozzátette, lényegesen jobb fizikai és lelkiállapotban várják ezt a párharcot, mint a korábbiakat, már csak azért is, mert komoly önbizalomlöketet adott nekik az előző selejtezőkörben az erős Maribor elleni továbbjutás. 

Egy Európában nálunk jobban jegyzett csapatot sikerült kiejtenünk, ami mindenképpen értékes győzelem. Egy ilyen siker mindig jókor jön, és azt érzem, hogy nőtt az önbizalom, valamint a magabiztosság is a csapaton belül.”

A Magyar Kupa-címvédő mérkőzése a Győrnél egy órával később, 20:00-kor kezdődik a Zsitomir ellen.

(Nyitókép: Facebook/Paksi FC)

