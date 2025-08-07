„Nagyjából képbe kerültünk” – Bognár György a Paks titokzatos ellenfeléről

A tolnaiak ugyanakkor jóval kedvezőbb helyzetben várhatják az összecsapást: egyrészt a sorsolás is lényegesen könnyebb ellenfelet sodort az útjukba, mint a győrieknek, másrészt az a furcsa helyzet állt elő, hogy valójában az idegenbeli környezetben is jobban otthon érezhetik magukat, mint a rivális. A szóban forgó ellenfél, az ukrán Polisszja Zsitomir ugyanis a háború miatt nem játszhatja saját stadionjában hazai mérkőzéseit, így a tőlük jó 700 kilométerre lévő eperjesi Tatran Aréna ad otthont az odavágónak, ami egyrészt sokkal közelebb is van a paksiaknak, másrészt a zöld-fehérben pompázó létesítmény is inkább őket emlékeztetheti a hazai pályájukra.

A paksiak már a „hazai” színekben pompázó eperjesi Tatran Arénában edzettek (Fotó: Facebook/Paksi FC)

A találkozó előtt Bognár György a klubhonlapnak elmondta, nem volt egyszerű feltérképezni a nem túl ismert ellenfelet, de azért megoldották: A sorsolás előtt nem igazán ismertük a Zsitomirt, de azóta megnéztük az előző két európai kupameccsüket, valamint az első bajnoki mérkőzésüket is, így már nagyjából képbe kerültünk velük kapcsolatban.

Úgy vélem, hogy egy kiegyenlített párharc vár ránk – ötven-ötven százalék esélyt adok a továbbjutásra. Jó csapat az ukrán együttes, de a miénk sem gyenge, így kifejezetten kiélezett és izgalmas küzdelemre számítok a két csapat között.”

A Paks mestere hozzátette, lényegesen jobb fizikai és lelkiállapotban várják ezt a párharcot, mint a korábbiakat, már csak azért is, mert komoly önbizalomlöketet adott nekik az előző selejtezőkörben az erős Maribor elleni továbbjutás.