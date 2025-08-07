Ft
ETO FC Győr Bartosz Grzelak Konferencialiga Csongvai Áron AIK Stockholm

A korábbi NB I-es edző bevallotta, segített felkészülni a svédeknek a magyarok ellen

2025. augusztus 07. 17:00

A Fehérvár és az Újpest előtt éppen a Győr leendő Konferencia-liga-ellenfelét, az AIK Stockholmot irányító Bartosz Grzelak a svédek magyar légiósát, Csongvai Áront is dicsérte, aki szerint maximális erőbedobásra lesz szükségük az ETO ellen.

2025. augusztus 07. 17:00
null

Az AIK Stockholm otthonában kezdi meg az ETO FC Győr aktuális párharcát a Konferencia-liga utolsó előtti selejtezőkörében csütörtök este. 

A svéd együtteshez több magyar érintettség is köthető: egyrészt itt játszik a kétszeres válogatott Csongvai Áron, másrészt Magyarországra kerülése előtt éppen a stockholmi együttest irányította a Fehérvár és az Újpest korábbi edzője, Bartosz Grzelak, akit májusban menesztettek a Megyeri útról. A lengyel születésű svéd tréner a meccs előtt az m4sport.hu-nak árulta el, ő is segítségére volt az AIK-nak a győriek elleni felkészülésben, és természetesen szóba került Csongvai szerepe is. 

Amennyire tudtam, én is hozzájárultam a felkészülésükhöz. Ez számomra természetes, mivel sok embert ismerek a klubnál, és még mindig erős érzelmek fűznek hozzá”

– mondta az AIK-val 2018-ban még másodedzőként az utolsó bajnoki fordulóban a bajnoki címet megszerző Grzelak. Külön érdekesség, hogy a Fehérvárnál aztán edzette azt a Csongvait, aki végül idén februárban igazolt a stockholmiakhoz. 

Csongvai Áron éppen a svédek ellen debütált a válogatottban (Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)

Őt így jellemezte Grzelak: „Meg voltam győződve arról, hogy Csongvai tökéletesen illeszkedik majd az AIK csapatába. Kitartó munkamoráljával és általános hozzáállásával hozzájárult a csapat erősödéséhez. 

Emellett nagyon fontos játékossá vált a pontrúgásoknál, amelyek gyakran veszélyesek, amikor ő végzi el azokat. Ez az, amivel biztosan gondot okozhat a Győrnek. Örülök a sikerének, tudom, hogy nagyon értékes játékos. Határozottan hiszem, megvan benne a potenciál, hogy a következő lépést megtéve egy még nagyobb bajnokságba kerüljön, tekintve, hogy mennyit fejlődött az elmúlt években.”

A 24 éves, hátul és a középpályán is bevethető játékos maga így fogalmazta meg várakozásait a Győr elleni párharccal kapcsolatban: Nagyon várjuk a mérkőzést, komolyan vesszük és maximálisan készülünk, hiszen egyértelműen a továbbjutás a célunk.

 Amióta kiigazoltam, azóta is követtem az NB I-et, és látni lehetett, hogy a tavaszi szezonban nagyon szép és nagyon jó eredményeket értek el a győriek, emiatt is egyértelmű, hogy nekünk mindent bele kell adnunk.

A legutóbb bajnoki bronzérmesként végző AIK Stockholm október óta nem kapott ki hazai pályán, így egyértelmű esélyesként várhatja a csütörtök este 7 órakor rajtoló párharcot.

 

 

hannibal2
2025. augusztus 07. 18:51
Mondjuk ha olyan teljesítményt nyújt ebben is, mint itt nálunk, akkor ez inkább nekünk kedvez. :D
