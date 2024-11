Aszteroida-bányászat közben igen komoly csata alakulhat ki a világűr nyersanyagaiért

Nyitókép: Nicholas Forder/Future Publishing, Getty Images, valamint Ceres aszteroid-bányászat társasjáték

Ceres az asztalon

Újabb Kickstartert megjárt, különleges témájú és kialakítású társasjáték, amely angolul már többek számára okozott felejthetetlen pillanatokat, de a Vagabund Kiadó jóvoltából most magyarul is élvezhező. Ráadásul ezúttal nem is csak annyiról van szó, hogy a szabályfüzet magyar, miközben a játék maga nyelvfüggetlen, elvégre egy csomó kártya és a tábla számos része is tartalmaz szöveget.

Az már más kérdés, hogy igazából a lényeget, avagy hogy mit kapunk és ezért mit kell tennünk, ikonokkal is egyértelműen közvetíti a játék.

Nálam egyébként valamiért a sci-fi tematika az, ami a wargame mellett sokáig teljesen hidegen hagyott, végül azonban a 2022-es a Luna Maris, majd a Galaxy Postman, nemrégiben pedig az Andromeda’s Edge is megfogott valamiért. És persze a Ceres. A Ceres, ami kezdeti negatív érzéseim ellenére nagyszerűen működik a gyakorlatban, és még ha nem is lesz az év legjobbja, még akár a sci-fitől ódzkodó, de európárti játékosokat is magával ragadhatja.