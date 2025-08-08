Ft
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
úszás Magyarország Hosszú Katinka sport

Az elmúlt években sokszor írtam, beszéltem, figyelmeztettem: hogy a magyar úszósportban rendszerszintű problémák vannak

2025. augusztus 08. 16:51

Aki figyelmesen olvasott, érthette az üzenetet.

2025. augusztus 08. 16:51
null
Hosszú Katinka
Hosszú Katinka
Facebook

„Az elmúlt években sokszor írtam, beszéltem, figyelmeztettem: hogy a magyar úszósportban rendszerszintű problémák vannak.

Aki figyelmesen olvasott, érthette az üzenetet.

Jeleztem az alábbiakat:
- Az utánpótlásban nem történik valódi szakmai előrelépés. 
- Tehetséggondozás helyett személyes érdekek irányítanak. 
- Sokszor nem a teljesítmény, hanem a kapcsolatok számítanak. 
- Az edzői képzés, a metodika, a támogatási rendszer, a szövetségi háttér – mind reformra szorul. 

Ezeket sokan kritikának, támadásnak, sőt személyes sérelemnek vették.
Pedig ezek nem róluk szóltak. Hanem a jövőről.
A magyar úszás jövőjéről.

A 2025-ös szingapúri világbajnokság pontos képet mutat a magyar úszósport jelenlegi állapotáról. Ez az eredménysor nem méltó a hagyományainkhoz, az elvárásokhoz, a sportba áramló forrásokhoz – és legfőképp nem méltó a versenyzőkhöz.
25 fős válogatott képviselte Magyarországot – ebből:
• Mindössze 2 olyan sportoló jutott egyéni döntőbe, aki Magyarországon, magyar edzésmódszerrel készült fel.
• A válogatottból csak 5 fő tudott egyéni csúcsot úszni.

Döntős versenyzők 2025-ben:
• Kós Hubert (50–100–200 hát, 200 vegyes) – 🇺🇸 USA, Bob Bowman edzéstervei alapján
• Sárkány Zalán (1500 gyors) – 🇺🇸 USA, egyetemi program
• Zombori Gábor (400 vegyes)
• Molnár Dóra (200 hát) – az egyetlen női döntős

Ez azt jelenti, hogy 25 versenyzőből csak 2(!) tudott hazai felkészüléssel döntőt úszni.

És ami talán még súlyosabb:
csak 25 versenyzőből csak 5 úszott egyéni csúcsot egy világbajnokságon.
Ez nem véletlen.
Ez nem balszerencse.
Ez nem a versenyzők hibája – hanem a rendszeré.

Ez az edménye egy olyan irányításnak, amely nem hallgat a szakmai hangokra.
Ez a következménye annak, amikor a kritika nem párbeszédet, hanem ellenségeskedést szül.
Ez a tükör, amibe most muszáj belenéznünk.
Ez nem a versenyzők szégyene.
Ez a felelősök felelőssége. Akik éveken át lesöpörték a figyelmeztetéseket. Akik pozícióikhoz ragaszkodva leuralják a szakmát. Akik saját önigazolásukra építenek intézményeket, nem a versenyzők jövőjére.

Ez az összkép súlyos szakmai kérdéseket vet fel:
- Miért nem képes a hazai felkészítési rendszer egy ilyen méretű válogatottból versenyképes döntős szereplőket kinevelni?
- Milyen szakmai tartalommal, módszertannal és támogatással készülnek a sportolók itthon?
- ⁠A szövetségbe áramló támogatási összegek növekedésével mennyivel nőttek a versenyzők lehetőségei?
- Hogyan lehet, hogy a kiváló utánpótlásból ennyire kevés versenyző jut el a valódi nemzetközi szintre?

A versenysport nem kommunikációs tér – hanem eredményalapú rendszer.
És amikor az idő igazol vissza, az már nem vélemény, hanem tény.

Most már nem lehet a kritikát támadásként kezelni, hanem szakmai szinten kell reagálni – és változtatni.

A magyar úszósportnak nincs szüksége díszletekre. 

Teljesítményre, szakmaiságra, alázatra és elszámoltathatóságra van szüksége.

Mert a jövő bajnokai csak egy működő rendszerben születhetnek meg.”

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Onurisz
2025. augusztus 08. 17:39
Kétségtelen, nem túl jók az eredmények. Egy kívülállónak, szurkolónak az a legfurcsább, hogy a kiküldött versenyzők négyötöde nem úszta meg a legjobbját. Ha kivesszük a nyíltvízi úszókat, akiket külön kell vizsgálni, akkor is legalább háromötödük formaidőzítése nem sikerült egy világbajnokságra. Ám HK ilyen szövegekkel nem valószínű, hogy bárkit is meggyőz bármiről. A négy 'üzenetből' az első három legfeljebb a bennfenteseknek mond valamit és személyeskedéseket sejtet. A negyediknél pedig konkrétan el kellene mondani, milyen 'reformokra' lenne szükség, mert így üres, nem vitatható. Az általánosságban előadott radikális kritika csak ellenségeskedést szül. És ellenreakcióként kirekesztést, mert mindenki, minden sportvezető, minden edző magára veheti.
0
fintaj-2
2025. augusztus 08. 17:36
Nem kellene tenyészteni a versenysportolókat, túl sok ember él meg belőlük, túl sok embert kell eltartani. Nem hinném, hogy bármilyen magyar terméket a sport által keltett figyelemmel lehet eladni.
0
nemugatolmerkapol
2025. augusztus 08. 17:21
Abszolút, teljes mértékben egyetértek Katinkával! Gondoljunk csak vissza a bátor kiállására az akkori úszószövetségi elnök, Gyárfás Tamás ellen! Még a jobboldali sajtó is Katinkát köpködte - hogy micsoda teljesíthetetlen sztárallűrjei vannak - miközben a saját autójában öltözött át, mivel nem volt az uszodában öltöző (!!!) a világ legjobb úszónője számára. Gyárfás alkut ajánlott egy 15 millió ft-os hallgatási szerződés formájában, amit Katinka a nyilvánosság előtt visszautasított, széttépve a papírt. Gyárfás vesszőfutása pedig elkezdődött, ami Katinka helytállása nélkül el se kezdődött volna, megúszva egy gyilkosságot...
3
