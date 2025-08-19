„Nem gondoltam, hogy ennyire gyorsan begagál az ügynökmédia és elkezd félni, de kétségtelenül remek hír.

Az egész cikk ugyanis semmi egyébről sem szól, mint eléggé átlátszóan bíztatni próbálja a saját híveiket: MUHAHA, nyugi, mindenki rajtuk nevet, nyugi, TÉNYLEG mindenki rajtuk nevet, NA, RAJTUK NEVET, muhaha, annyira nem sikeresek, annyira nem jók, nem menő, mutatom, mi a menő, az aluljárós pho leves, az a menő, sőt, MENŐ listán a negyedik, nyugi, nyugi, NYUGI, nevet a reddit, mi vagányak vagyunk, gyere a térdzoknidba.

Rég olvastam ilyen átlátszó kínlódást. jólesik. és közben már olyan arc, mint Pulai, beszél arról, hogy a választókerületekben vezet a Fidesz, az IDEA meg gyengülő Tiszát mér.

Nyugi, ügynökmédia, menjél szokás szerint beépített emberként üvöltésre bírni embereket, hátha menni fog.

NYUGI.”

Nyitókép: Trombitás Kristóf Facebook-oldala