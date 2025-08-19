Most ugrik a majom a vízbe: már a baloldali közvélemény-kutató cég szerint is a Fidesz vezet
A Publicus szerint a meghatározó egyéni választókerületekben a Fidesz–KDNP áll az élen a Tiszával szemben.
Közben már olyan arc, mint Pulai, beszél arról, hogy a választókerületekben vezet a Fidesz, az IDEA meg gyengülő Tiszát mér.
„Nem gondoltam, hogy ennyire gyorsan begagál az ügynökmédia és elkezd félni, de kétségtelenül remek hír.
Az egész cikk ugyanis semmi egyébről sem szól, mint eléggé átlátszóan bíztatni próbálja a saját híveiket: MUHAHA, nyugi, mindenki rajtuk nevet, nyugi, TÉNYLEG mindenki rajtuk nevet, NA, RAJTUK NEVET, muhaha, annyira nem sikeresek, annyira nem jók, nem menő, mutatom, mi a menő, az aluljárós pho leves, az a menő, sőt, MENŐ listán a negyedik, nyugi, nyugi, NYUGI, nevet a reddit, mi vagányak vagyunk, gyere a térdzoknidba.
Rég olvastam ilyen átlátszó kínlódást. jólesik. és közben már olyan arc, mint Pulai, beszél arról, hogy a választókerületekben vezet a Fidesz, az IDEA meg gyengülő Tiszát mér.
Nyugi, ügynökmédia, menjél szokás szerint beépített emberként üvöltésre bírni embereket, hátha menni fog.
NYUGI.”
Nyitókép: Trombitás Kristóf Facebook-oldala
