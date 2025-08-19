Ft
Rég olvastam ilyen átlátszó kínlódást

2025. augusztus 19. 12:50

Közben már olyan arc, mint Pulai, beszél arról, hogy a választókerületekben vezet a Fidesz, az IDEA meg gyengülő Tiszát mér.

2025. augusztus 19. 12:50
null
Trombitás Kristóf
Trombitás Kristóf
„Nem gondoltam, hogy ennyire gyorsan begagál az ügynökmédia és elkezd félni, de kétségtelenül remek hír. 

Az egész cikk ugyanis semmi egyébről sem szól, mint eléggé átlátszóan bíztatni próbálja a saját híveiket: MUHAHA, nyugi, mindenki rajtuk nevet, nyugi, TÉNYLEG mindenki rajtuk nevet, NA, RAJTUK NEVET, muhaha, annyira nem sikeresek, annyira nem jók, nem menő, mutatom, mi a menő, az aluljárós pho leves, az a menő, sőt, MENŐ listán a negyedik, nyugi, nyugi, NYUGI, nevet a reddit, mi vagányak vagyunk, gyere a térdzoknidba.

Rég olvastam ilyen átlátszó kínlódást. jólesik. és közben már olyan arc, mint Pulai, beszél arról, hogy a választókerületekben vezet a Fidesz, az IDEA meg gyengülő Tiszát mér.

Nyugi, ügynökmédia, menjél szokás szerint beépített emberként üvöltésre bírni embereket, hátha menni fog.

NYUGI.”

Nyitókép: Trombitás Kristóf Facebook-oldala

Boruss Demeter
2025. augusztus 19. 13:55
Béláim túltolták.
Válasz erre
0
0
Hopszjuliska
2025. augusztus 19. 13:30
Azért vigyázni kell ezekkel az álszent balos mérőkkel! Most arra játszanak, hogy el kell altatni a Fidesz szavazótáborát, nincs semmi gond, hiszen még ők is az előnyt mérik. Mindenkinek, aki felelősen gondolkodik el kell menni szavazni!!!! Én nem hiszek ezeknek!
Válasz erre
1
0
bakafant-28
2025. augusztus 19. 13:00
Ahogy közeleg a választás,a Megváltó Selyemmajmocskát muszáj a valósághoz jobban konvergáló pályára állítani.A 128 %-ból így lesz az " én ezt nem éjtem,Ojga nem éjtem!"
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!