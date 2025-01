2025 legjobban várt társasjátékai – Az év, amikor Kína Amerikának ment

További kiemelt címek

A listára főleg a tartalmasabb, összetettebb játékok kerültek fel, hiszen ezek az igazán nagy durranások, de ezeken felül is érkezik még idén sok minden, ami említésre érdemes, és ezek közül sokat már a cikkben is megemlítettem. Akadnak azonban még fontos megjelenések, amikre érdemes figyelni a könnyedebb és a középkategóriában.

Ezek következnek most. Mikulás műhelye (2025 eleje)

(2025 eleje) A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége (2025. január 17.)

(2025. január 17.) Navoria felfedezői (2025. január)

(2025. január) Az első cár: Rettegett Iván (2025. február)

(2025. február) Kristályvölgy üvegművesei (2025. február)

(2025. február) Halkonzerv Bt. (2025. február)

(2025. február) Azul – Párbaj (2025. február 21.)

(2025. február 21.) Daybreak (munkacím, 2025. március)

(munkacím, 2025. március) In the Footsteps of Marie Curie (munkacím, 2025. március)

(munkacím, 2025. március) SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence (munkacím, 2025. március)

(munkacím, 2025. március) Everdell Duo (munkacím, 2025. augusztus)

(munkacím, 2025. augusztus) The Witcher: A végzet útja (2025)

(2025) Cthulhu: A sötétség birodalma (2025)

(2025) Honey Buzz (2025)

(2025) ICE gyűjtői változat – magyar kiadás (2025)

(2025) Speakeasy (munkacím, 2025)

(munkacím, 2025) Star Wars: A pakliépítő játék (2025)

Angol nyelvterületeken is akad aktív társasjátékos élet

Végül, de nem utolsó sorban érdemes megemlíteni, hogy idén is akadnak, idén is lesznek figyelemre méltó nemzetközi megjelenések és közösségi gyűjtéssel induló kampányok. Kickstarterről érkezik a klasszikus zenékkel foglalkozó Luthier; a Chaosium közreműködésével készülő Call of Cthulhu: Horror on the Orient Express, melynél a vonaton száguldó őrület kapja a főszerepet; sőt ott a videójátékból érkező Rayman és a Blasphemous, amik szintén érdemesek a figyelemre.