Majompalota után harmónia és mélység: 2024 legjobb társasjátékai a karácsonyfa alá

Nyitókép: Friso Gentsch/picture alliance, Getty Images és Böjtös Gábor, 2024 legjobb társasjátékai a fa alá

2024 legjobb társasjátékai, köztük a Skyrise

Idén is sok izgalmas és érdekes társasjáték jelent meg – méghozzá nemcsak a nemzetközi piacon, hanem Magyarországon is, ahol a nagyobbak mellett most már az olyan, importőrből lett kisebb kiadók is megvetették a lábukat, mint a Vagabund vagy az A-Z Kiadó. A 12. Társasjátékok Ünnepe is mutatta, hogy szintet lépett hazánkban az iparág, a piac pedig még szélesebb, még színesebb, így bárki megtalálhatja a neki való legjobb társasokat.

Csak és kizárólag az a kérdés, hogy milyen összegért, milyen nehézségben, milyen témában vágyunk új elfoglaltságra.

Jelen összeállítással (és egy kis csalással) igyekeztem kizárólag a magyarul is megjelent társasjátékokból válogatni úgy, hogy kellően változatos és nagyjából mindenkinek megfelelő felhozatallal segítsem a választást.