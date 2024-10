Itt a legújabb Everdell, de kit érdekel, mikor a nazgûlok már Orodruin előtt utolérhetik Frodóékat?

A Lapzárta az újságíróknak sem könnyű

A Kickstartert is megjárt, de a Gémklubnál végre magyarul is megjelent társasjáték egy egész visszafogott, de azért nem kicsi (az eredeti kiadó, a Flatout korábbi játékaihoz illeszkedő) dobozban érkezik, a borító pedig már egyből eladja, miközben sikerül átadni a témát is. Az állatok lakta Bogáncsváros világát Ian O’Toole illusztrátor (Nemo’s War, Időjárásgép, Carnegie) dobja fel, a tőle megszokott, kiemelkedő minőségben, a doboz mélyén pedig a címlapokat, újságcikkeket, számos hirdetést és egy közepes adag kártyát is találunk.

Az előkészület viszonylag gyors, hiszen pár apróságon (címlap, vezércikk) kívül majdnem mindent összeömlesztünk az asztal közepén, hogy bárki elérje a halmot, valamint még egy-egy íróasztal jár mindenkinek, és lényegében kezdődhet is a 3 fordulón át tartó újságkészítés.

Lapzárta

Egy forduló két részből áll. Egyfelől a négyzetrácsos címlaphoz anyagot gyűjtünk, majd pedig elrendezzük az így összeszedett híreket, képeket és hirdetéseket. Az asztal közepén lévő nagy halom, lefordított újságcikkből szimultán mindenki annyit vesz el, amennyit akar, mindig egy kézzel egyet, majd számos szabálynak megfelelően jöhet a címlap megalkotása.

Két ugyanolyan hír, két hirdetés vagy kép például nem kerülhet egymás mellé. És még van egy rakás „apróság”.

A Lapzárta érezhetően egy könnyed, de azért némi kihívást tartogató puzzle-játék, aminél igyekszünk a lehető legtöbb, megfelelő méretű anyagot összegyűjteni, amivel aztán pontot és bevételt szerzünk – utóbbit leginkább csak azért, hogy ne essünk ki a játék legvégén. Maga a szabályrendszer kifejezetten egyszerű, könnyen tanítható, a trükk inkább abban rejlik, hogyan tudjuk megoldani a gyűjtés és az elrendezés fáziást.