Neves civilek, közéleti személyiségek és sportlegendák kérik nyílt levélben a pécsi szívgyógyász professzort, hogy induljon el a választáson

„Tisztelt Professzor Úr! Kedves Attila!

Mi, Pécs közéletének különböző területeiről érkező, egymástól független, de a város jövője iránt elkötelezett szereplői, ezúton fordulunk Önhöz közös kéréssel. Mindannyian nap mint nap tapasztaljuk, mennyire nagy szüksége van Pécsnek olyan vezetőkre és képviselőkre, akik a pártos megosztottság helyett a szakmai alapú együttműködést, a városi közösség érdekeit és a hosszú távú, felelős gondolkodást helyezik előtérbe.

Az elmúlt években Pécsért végzett kiemelkedő szakmai munkája, valamint a nemrég életre hívott SZÍVÜGYEM PÉCS mozgalom gyorsan kibontakozó sikere egyértelművé tették számunkra, hogy Ön képes hidat építeni emberek, ügyek, közösségek és különböző világnézetek között. Pártok felett álló, értékalapú szemlélete, valamint a város iránti személyes elkötelezettsége ritka és nagyra becsült tulajdonság.

Meggyőződésünk, hogy Pécs valódi esélyt kapna a megújulásra, ha olyan képviselője lenne a Parlamentben, aki nem a politikai érdekek, hanem a város valódi szükségletei mentén képviseli a pécsieket. Olyan jelöltre van szükség, aki képes meghaladni a pártpolitikai szembenállást, és mi hisszük, hogy Ön ilyen személy. Ezért tisztelettel kérjük: vállalja el az indulást a 2026-os országgyűlési választáson Pécs választókerületében.

Bízunk abban, hogy elhivatottsága, nyugodt és szakmai alapokon álló gondolkodása, valamint Pécs iránt érzett felelőssége képes lesz új fejezetet nyitni városunk közéletében.

Tisztelettel fordulunk Önhöz!

PÉCS, 2025.12.08.”