Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Dr Cziráki Attila pécs választás nyílt levél

Neves civilek, közéleti személyiségek és sportlegendák kérik nyílt levélben a pécsi szívgyógyász professzort, hogy induljon el a választáson

2025. december 08. 17:36

A Dr. Cziráki Attilának címzett levelet az aláírók juttatták el a Mandiner szerkesztőségéhez.

2025. december 08. 17:36
null

Neves civilek, kiemelt közéleti személyiségek és sportlegendák nyílt levelet írtak Dr. Cziráki Attila szívgyógyász professzornak, arra kérve, hogy induljon a választáson és képviselje a pécsieket. A levelet az aláírók juttatták el a Mandiner szerkesztőségéhez, amit alább változtatás nélkül elolvashat.  

„Tisztelt Professzor Úr! Kedves Attila! 

 

Mi, Pécs közéletének különböző területeiről érkező, egymástól független, de a város jövője iránt elkötelezett szereplői, ezúton fordulunk Önhöz közös kéréssel. Mindannyian nap mint nap tapasztaljuk, mennyire nagy szüksége van Pécsnek olyan vezetőkre és képviselőkre, akik a pártos megosztottság helyett a szakmai alapú együttműködést, a városi közösség érdekeit és a hosszú távú, felelős gondolkodást helyezik előtérbe. 

 

Az elmúlt években Pécsért végzett kiemelkedő szakmai munkája, valamint a nemrég életre hívott SZÍVÜGYEM PÉCS mozgalom gyorsan kibontakozó sikere egyértelművé tették számunkra, hogy Ön képes hidat építeni emberek, ügyek, közösségek és különböző világnézetek között. Pártok felett álló, értékalapú szemlélete, valamint a város iránti személyes elkötelezettsége ritka és nagyra becsült tulajdonság. 

 

Meggyőződésünk, hogy Pécs valódi esélyt kapna a megújulásra, ha olyan képviselője lenne a Parlamentben, aki nem a politikai érdekek, hanem a város valódi szükségletei mentén képviseli a pécsieket. Olyan jelöltre van szükség, aki képes meghaladni a pártpolitikai szembenállást, és mi hisszük, hogy Ön ilyen személy. Ezért tisztelettel kérjük: vállalja el az indulást a 2026-os országgyűlési választáson Pécs választókerületében.  

 

Bízunk abban, hogy elhivatottsága, nyugodt és szakmai alapokon álló gondolkodása, valamint Pécs iránt érzett felelőssége képes lesz új fejezetet nyitni városunk közéletében.  

 

Tisztelettel fordulunk Önhöz! 

 

PÉCS, 2025.12.08.”    

A nyílt levél aláírói 

  • Prof. Dr. Papp Lajos, Széchenyi-díjas szívsebész, az MTA doktora, a Pécsi Szívgyógyászati Klinika igazgatója, Baranya vármegye díszpolgára 
  • Dévényi Sándor DLA, a Nemzet Művésze, Kossuth- és Ybl Miklós-díjas magyar építész, Pécs díszpolgára 
  • Prof. Dr. Lénárd László, Széchenyi-díjas orvos, az MTA doktora, neurobiológus, a PTE korábbi rektora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Pécs díszpolgára 
  • Uhrik Teodóra, a Nemzet Művésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar táncművész, balettpedagógus, a Pécsi Nemzeti Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Pécs díszpolgára  
  • Prof. Dr. Andrásfalvy Bertalan, Széchenyi-díjas magyar néprajzkutató, korábbi művelődési és közoktatási miniszter, Pécs és Baranya díszpolgára 
  • Prof. Dr. Bódis József, rector emeritus, az MTA doktora, orvos, szülész-nőgyógyász, korábbi oktatási államtitkár 
  • Prof. Dr. Kollár Lajos, a Professzorok Batthyány Köre elnöke 
  • Dr. Princz János, főorvos, Baranya Vármegyei Kollegiális szakmai vezető háziorvos 
  • Prof. Dr. Kellermayer Miklós, sejtkutató, emeritus professzor, az MTA doktora, a Szent István Tudományos Akadémia tagja, a Szent-Györgyi Albert Díj kitüntetés tulajdonosa 
  • Fejes Rózsa, álltavédő, a pécsi MancsRanch alapítója 
  • Czukor Antal szabadságharcos, az ’56-os Szövetség baranyai elnöke 
  • Dr. Sikfői Tamás, jogász, közgazdász, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
  • Prof. Dr. Aknai Tamás, művészettörténész, egyetemi tanár 
  • Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató pedagógus, főiskolai tanár 
  • Prof. Dr. Herke Csongor, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora 
  • Dr. Katzirz Béla, válogatott labdarúgó, ügyvéd 
  • Gera Zoltán, válogatott labdarúgó, a PMFC és a Ferencváros ikonja 
  • Prof. Dr. Ács Pongrác, intézetigazgató, dékán, a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club ügyvezető elnöke 
  • Czerpán István, sportvezető, a PVSK elnöke 
  • Dr. habil. Rátgéber László, mesteredző, egyetemi docens, az MTA PAB Sporttudományi Önálló Elnöki Bizottság elnöke 
  • Sztojkovics Éva kétszeres Eb-bronzérmes, négyszeres magyar bajnok kosárlabdázó  
  • Marsalkó Péter, fotográfus 
  • Szentgyörgyváry Péter, Megyei Prima Díjas közművelődési szakember 

Dr. Cziráki Attila Facebook-oldala ide kattintva érhető el. 

Nyitókép: Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk
Tovább a cikkhezchevron

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Marco Polo
2025. december 08. 18:41
Szerintem krehálnának neki egy harmadik zónát....
Válasz erre
0
3
gullwing
2025. december 08. 17:48
Melyikben indulna: Baranya 01vagy 02-ben?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!