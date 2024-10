Európa legmagasabb polcáról érkezett Magyarországra – de ennek nem mindenki örülhet

A munka itt ráadásul szó szerint is érthető, elvégre egy feltörekvő rockzenésznek is muszáj dolgoznia. Mindenkinek van munkája, amiből könnyebben pénzt teremthet, még ha nem is sokat. Bejárni nem muszáj, de ha valaki három nap után sem megy be a munkahelyére, akkor kirúgják. Persze ki is lehet lépni. Ha pedig valakinek nem elég a napi három akció,

az „édesség” és az abban lévő porcukor segítségével felpörög annyira, hogy ráadás akciót hajtson végre az erre vonatkozó játékszabályok betartása mellett. Maximum, ha túl sok a cukor, elvonóra küldik.

Ilyen egy igazi rocksztár?

Igen, itt a vicces kis finomítás, hiszen mind tudjuk, hogy miről van szó. Elvégre ez itt a szex, drogok és rock and roll világa, azt pedig szépen sikerült a játékmechanikába ültetni. Próbálunk, felvételt készítünk, dalokat írunk, interjúkat adunk, amivel ismertebbek leszünk, közben felveszünk roadokat, akik az egyéb előírt képességeink mellett a nagyobb koncertekhez szükségesek, az esti tevékenységeink pedig 5 kártyapaklival jópofa történetekkel színesítik karrierünket.

Aztán, ha a naptár végére érünk, vagy valaki 50 pontot szerez, eljön a játék vége az egyéni célok kiértékelésével, hogy a végén az győzzön, aki a legtöbbet gyűjtötte össze.