Mozart gyilkosság áldozata vagy sem? – 40 éves a zene és film magnum opusa

Nyitókép: Warner Bros.

Constanze megérezte, hogy baj van, ura veszélyben, de a néző még ennél is biztosabb abban, hogy a szerető feleség későn érkezik haza. És ugyan csak egy rövid taktusnyi idő telik el a nagy zeneszerző élete és halála között, ez pont elég ahhoz, hogy ahogy a gyászolónak, úgy a mi szívünk is megszakadjon. Aztán miközben felcsendülnek a Lacrimosa borzongató dallamai, a 40 éves Amadeus képeit nézve a mi szemünkben is összegyűlik a könny, és jól tudjuk:

Miloš Forman mozija éppen úgy halhatatlan, mint a zeneszerző, Wolfgang Amadeus Mozart, akiről szól.

Amadeus poszter 1984-ből (Fotó:: Universal History Archive/UIG, Getty images)

Amadeus rövid, de produktív élete

Csodagyerekként kezdte, bejárása volt a főurakhoz, mégis nyomorogva, fiatalon talált rá a halál. Hogy vihogó, közönséges ficsúr volt vagy minden idők legnagyobb zeneszerzője, az relatív és mindössze nézőpont kérdése. Az viszont tény, hogy még évszázadok múlva is emlékezni fognak rá és a zenéire. Lényegében ez az a fajta halhatatlanság, amit sokan erőszakosan hajszolnak.

Csak éppen ez a kitüntetés nem mindenkinek adatik meg.

Így születik meg a Requiem az asztalon Ha valaki más módon is megemlékezne Mozart életéről és zeneműveiről, annak jó szívvel ajánlom 2022 egyik legjobb társasjátékát. A Devir Gamesnél megjelent, sajnos csak angolul, spanyolul és németül elérhető Lacrimosa szabályai nem kifejezetten bonyolultak, maga a játék pedig ikonokkal kommunikál. Célja, hogy a játékosok Constanze kérésére, támogatók bőrébe bújva segítsenek Mozart főművét befejezni, finanszírozva a zeneszerző követőinek munkáját. Mindez egy nagyon ügyes, ötletes, nem mellesleg okosan felépített társasban valósul meg, gyönyörű asztalképpel, miközben kártyákat játszunk ki és szerzünk, újraéljük Mozart utazásait, befejezzük főbb műveit. Kifejezetten érdekes és jó játék, ajánlom a zeneszerző kedvelőinek.

Így az udvari zeneszerzőnek, az olasz Salierinek sem, ki onnantól kezdve, hogy Mozart a császár látószögébe került, már csak másodhegedűs lehetett. Micsoda büntetés lehet ez annak, ki csak úgy szomjazza az elismerést és várja a kitüntetett figyelmet, mégis a középszerűség a jussa? És Forman filmje igazából ezt mutatja be, a rendezői változattal immáron 3 teljes órában.