30 éve még működött egy bérgyilkos és egy kislány kapcsolata – Léon, a profi

Nyitókép: Mokép/Columbia

„But that's not the shape of my heart” – énekli Sting a kellően közismert dalt. Én pedig, miközben az ifjú Natalie Portmantől távolodik a kamerakép, még 30 év elteltével is a belsőmet mardosó, a szerveimet facsaró érzéssel küzdök. Valami olyasmi jár a fejemben, hogy a francia Luc Besson itt még a csúcson állt, mielőtt a villangók meséjének és Madonna zenéjének szárnyain repkedve zuhanásba kezdett. Bár tudom, én vagyok a furcsa madár, akinek a „Besson Best ofján” nem szerepel Az ötödik elem, helyette a Metró és a Jeanne d'Arc, az orleans-i szűz vinné a prímet. Vagy akár még a Léon, a profi is, ha nem zavarna benne egy szál annyira.