Kiderült, melyik nagy vezető köszöntötte fel először születésnapján Vlagyimir Putyint

A Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) jelentése szerint Kim Dzsongun születésnapján biztosította Vlagyimir Putyint, hogy a két ország közötti szövetségi kapcsolatok a jövőben is változatlanul folytatódnak,

köszönhetően a vezetők közötti „baráti és elvtársi kötelékeknek”

– idézte az orosz TASZSZ.

Az észak-koreai vezető hangsúlyozta, hogy ez a kapcsolat jelentősen hozzájárul majd a kétoldalú viszonyok átfogó fejlődéséhez és egy „igazságos, többpólusú világrend kialakításához”.

Kim azt is megerősítette kicsit rendhagyó nyilatkozatában, hogy Észak-Korea teljes mértékben „támogatja az orosz nép igazságos küzdelmét a nemzeti szuverenitás, területi integritás és biztonsági érdekek védelméért,