Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
születésnap Kim Dzsongun üzenet nép Észak-Korea Vlagyimir Putyin kapcsolat érdek ország

Kiderült, melyik nagy vezető köszöntötte fel először születésnapján Vlagyimir Putyint

2025. október 07. 17:47

Születésnapi üzenetében többek között kiemelte, hogy országa „támogatja az orosz nép igazságos küzdelmét a nemzeti szuverenitás, területi integritás és biztonsági érdekek védelméért”.

2025. október 07. 17:47
null

A Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) jelentése szerint Kim Dzsongun születésnapján biztosította Vlagyimir Putyint, hogy a két ország közötti szövetségi kapcsolatok a jövőben is változatlanul folytatódnak, 

köszönhetően a vezetők közötti „baráti és elvtársi kötelékeknek”

– idézte az orosz TASZSZ.

Az észak-koreai vezető hangsúlyozta, hogy ez a kapcsolat jelentősen hozzájárul majd a kétoldalú viszonyok átfogó fejlődéséhez és egy „igazságos, többpólusú világrend kialakításához”.

Kim azt is megerősítette kicsit rendhagyó nyilatkozatában, hogy Észak-Korea teljes mértékben „támogatja az orosz nép igazságos küzdelmét a nemzeti szuverenitás, területi integritás és biztonsági érdekek védelméért,

és hű marad a két ország közötti államközi szerződés végrehajtásához, amit egyben „testvéri kötelességnek” nevezett.

A lap hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök október 7-én ünnepli 73. születésnapját. A Kreml közleménye szerint több állam vezetője is jelezte, hogy telefonon szeretnék felköszönteni.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lendvaiildiko
2025. október 07. 18:25
Isten éltesse, Vlagyimir Vlagyimirovics! Adjon erőt és egészséget! Önmagában az egész cikk lényegét nem értem. Miért ne köszönthetné születésnapján egy-egy nép, egy-egy kormány, vagy bárki a világ egyik legjelentősebb politikusát, akkor is, ha egyes kérdésekben talán nem biztos, hogy azonos véleményen vagyunk.
Válasz erre
0
0
Süsüke
2025. október 07. 18:09
Isten éltesse Vlagyimir, erőben egészségben!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!