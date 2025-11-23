Ft
11. 23.
vasárnap
Magyar Péter hatalmas öngólt lőtt, nem is tudja felfogni, hogy mekkorát hibázott

Magyar Péter hatalmas öngólt lőtt, nem is tudja felfogni, hogy mekkorát hibázott

2025. november 23. 07:10

Közel az igazság pillanata.

2025. november 23. 07:10
null
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„A hét egyik legfontosabb eseménye a vereség feldolgozása mellett Magyar Péter jelöltállítási mizériája volt. A Tisza Párt már közel egy éve ígérgette, hogy nyilvánosságra hozza jelöltjei nevét. Többszöri halasztás után hétfő este részlegesen ez megtörtént. Azonban nem egészen úgy, ahogy azt a zsebmessiás előzetesen ígérte.

Hiába hangoztatta a Tisza elnöke korábban, hogy náluk »lehet kérdezni, lehet beszélgetni, oda lehet jönni«, Magyar Péter képviselőjelölt-jelöltjei szájkosarat kaptak a pártelnöktől, arra hivatkozva, hogy a választás a Tisza belügye.

Mráz Ágoston Sámuel az Igazság órájában tűpontosan kifejtette, hogy Magyar Péter azzal, hogy a jelöltjeinek megtiltja, hogy nyilatkozzanak, hatalmas öngólt lőtt: »Ha szájkosarat ad ennek a rengeteg embernek, akkor valójában megint csak azt üzeni: ez egy one-man show.

Valójában a saját stratégiáját lőtte lábon,

hiszen azt akarta üzenni – Török Gábortól tudjuk, aki a Tiszától nincsen messze független-objektív elemzőként –, hogy ez már nem egy one-man show, hanem rengeteg emberből áll a Tisza. És ha szájkosarat ad ennek a rengeteg embernek, akkor valójában megint csak azt üzeni, hogy ez egy one-man show, azaz szerintem a saját célját hátráltatja, annak elérését, amikor bemutatott nagy nehezen technikai malőrökkel csomó arcképet, de ezek az arcképek nem élő emberek a választók szemében, hanem csak képek maradnak, ha nem szólalhatnak meg

(...) Ha Magyar eltiltja a jelöltjeit a nyilvános szerepléstől, azzal gyakorlatilag a biztos vereségbe küldi őket.

Ez hatalmas hiba, amit nem lehet helyrehozni előre elkészített Facebook-monológokkal.

Közel az igazság pillanata – gondolta magában Felhévizy, és újból megnézte Varga Barnabás írek elleni szenzációs gólját.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

