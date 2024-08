El a kezekkel a filmklasszikusoktól – a woke nem művészet!

Nyitókép: Walt Disney Pictures – Lucamar P / Collection ChristopheL, AFP

John Milius erősen jobboldali filmje, a fiatal Patrick Swayze-t, Jennifer Greyt és Charlie Sheent is csatasorba állító Vörös hajnal ma 40 éves. Erről egy külön cikkben is megemlékezünk a délelőtt folyamán, de addig is van miről beszélni. Mégpedig a 2012-es remake okán, melyben Chris Hemsworth ment neki az Amerikát megszálló koreai hadseregnek, ami egyetlen (logikai) elem miatt több lett az eredeti filmnél, de az is picit az élét vette el az 1984-es történetnek, miközben minden másban kevesebbet nyújtott és emellett egy bugyuta akciófilmmé vált.

Persze, vannak ennél nagyobb gondok is a remake-eléssel. Alapvetően azt gondolom, hogy egy filmet akkor érdemes feldolgozni, ha ezzel hozzáadott érték keletkezik. Ha valamit jobban tudunk csinálni. Ehhez képest a modern filmipar, miközben a videójáték-iparhoz hasonlóan egy kreativitástól mentes gödörben ücsörög, úgy hányja ki magából a folytatásokat és remake-eket, mintha ezzel pótolni lehetne az új ötleteket és az igazi kasszasikereket. Természetesen ez sem újkeletű dolog, elvégre már a hatvanas, sőt nyolcvanas években is születtek hasonló filmek.

De azért maximális tisztelettel kérem a bíróságot, hogy hasonlítsuk már össze a David Cronenberg-féle A légy című remake-et egy modern remake-kel!

Szerintem egy kezemen meg tudnám számolni, hány jó újradolgozás született az elmúlt tíz évben, és abból is toronymagasan kiemelkedik a 2018-as Suspiria, avagy Sóhajok, aminél Luca Guadagnino szinte teljes egészében újragondolta Dario Argento klasszikusát. Legyen szó bármilyen műfajról, bármilyen témáról, a végeredmény a legtöbbször ugyanaz. Így aztán kifejezetten félek a hamarosan érkező A hollótól, a Szádra ne vedd meg aztán kimondottan felesleges, ha azt vesszük, hogy az eredetije, A látogatás alig két éves.

De a remake-ek és lazább újragondolások az ötlettelenség mellett egy egészen más problémával is küzdenek, ami talán még jobban megnehezíti a filmipar dolgát: ez pedig az az érzékenyítés, amivel mindenáron újra akarnak fogalmazni klasszikus történeteket.

A „woke” már mindenhova beette magát, így miért is lenne ez alól kivétel a híresen liberális Hollywood,

ahol a jobboldali és konzervatív karaktereket vagy komolytalanná teszik, vagy kiközösítik? Az ötlettelen és unalmas, száraz remake-nél pedig csak egy rosszabb dolog létezik, kedves testvéreim, mégpedig a woke remake.