Úgy hiányzott már egy egyházellenes, LMBTQ horrorfilm, mint egy falat kenyér

Az 1973-as Az ördögűző vagy a 2006-os Ördögűzés Emily Rose üdvéért filmeket látva az emberek kilencven százaléka nem egy sátánista szektához rohan, hogy belépve dicsőítse az ördögöt, hanem inkább elgondolkodva értékeli át azt, amit a téma iránt érez. A megmentő szerepét a vallás, a pap, az egyház, végső soron Isten veszi magára. Kihez fordulhatok tehát, ha bajban vagyok? Mindenki magában keresse a választ, még úgy is, hogy sokan hajlamosak félreérteni az egyik legfontosabb üzenetet: ha én magam semmit nem teszek valamiért, azt nem is kapom meg. De ha segítséget kérek és teszek is érte, akkor az esetek többségében nyitott kapukat döngetek.

Egyébként pedig a sátán legnagyobb hazugsága maga a LaVey-féle dogma és annak ateista leágazása. „Nincs Isten, se sátán, csak én vagyok, aki mindennél jobban számít.” Hát hogy ne lenne szükség horrorfilmekre, amik megmutatják a gonosz valódi arcát és praktikáit?

Az eredeti ördögűző nyomában

Az új, 2024-es Ördögűzés ígéretes felütéssel és képi megoldásokkal kezd, miközben egy forgatási helyszínt járunk be, ahol a pap szerepét magára vállaló színész gyakorol. Majd meghal. Így örökli meg a pap karakterét Russell Crowe, avagy Tony, aki felesége halálát követően éveket töltött apátiában, alkohol és drog okozta mámorban, eközben elidegenítve a saját lányát is. De most itt a kiugrási lehetőség, ami nagy változást hozhat a színész életébe, amire szüksége is van ahhoz, hogy lányával rendezze a viszonyát. De ahogy az sejthető, a gonosz ott ólálkodik Tony körül, aki hiába kap segítséget, lassan ismét elmerül a már ismert sötétségben.