Várnám az amcsi háborús pátoszt, erre allahu akbar kiáltással egy fickó levágja egy nő fejét – Maga a pokol filmkritika

Gabriel Amorth atya nemcsak egy filmszereplő A pápa ördögűzőjéből, hanem egy valós személy, aki egyébként tényleg ördögűzéssel foglalkozott, sőt a Vatikán legkeresettebb exorcizáló papjaként tartották számon, aki a római egyházmegye kinevezett ördögűzője volt már 1986-tól, haláláig. Saját bevallása szerint 60 000-nél is több ördögűzést végzett, emellett rengeteg érdekes esettel találkozott, amikről az Egy ördögűző tapasztalatai című, önéletrajzi jellegű kötetben is írt. Ezt a könyvet mindenképpen ajánlom a téma iránt érdeklődőknek, de akár a szkeptikusoknak is, mert még rájuk is hatással lehet. És bár az említett mozifilm nagyjából tisztelettel nyúl az atya alakjához, valahogy mégsem érezni benne azt az energiát, erőt és erős hitet, amely a könyvből szinte árad.