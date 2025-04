Ki elfordul Istentől, az élettől fordul el – húsvéti családi mozi mutatja be Jézus életét (VIDEÓ)

Bevallom, nem is vártam mást attól az Angel Studiostól, amely korábban a The Chosen, avagy a Jézus és tanítványai életéről szóló, grandiózus A kiválasztottak sorozatot is támogatta, pláne, hogy mint azt már említettem, igazi sztárparádé állt be a produkció mögé. Uma Thurman, Mark Hamill, Kenneth Branagh és Pierce Brosnan is a hangját adta az animációhoz, amit a magyar szinkronnál sajnos nem tapasztalhatunk meg. Az animációk és rajzok minősége átlagosan jó, bár nem kiemelkedő, de a rendező kiléte mellett ez sem csoda, elvégre a koreai Jang Seong-Ho korábban speciális effektekkel és animációval kereste a kenyerét.