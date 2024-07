A fájdalom és a veszteség Jézus tanítványait sem kerüli el – A kiválasztottak 4. évad

Nyitókép: The Chosen/Come and See

Dallas Jenkins, amerikai rendező, elképzelése, kitartása és türelme több szempontból is elképesztő és példaértékű. Az, hogy vélhetően magnum opusa a részesedést megvásárló kezdeti támogatási modellből nem pusztán a hagyományos közösségi finanszírozásig jutott, de egyben a Jézus életét feldolgozó sorozat a saját applikációban teljesen ingyenessé vált, már önmagában igazán különlegessé teszi a The Chosen, avagy A kiválasztottak című szériát.

A pillanatok alatt letölthető appon regisztrálni percek kérdése, és már akár magyarul is nézhető a negyedik évadnál tartó alkotás. De ha valaki úgy gondolja, szimplán támogathatja a következő szezon készítését, vagy éppen ajándéktárgyakat, fizikai adathordozós változatot is vásárolhat. Pedig Jenkinséknek sem jött ingyen a siker. A rendezőnek és a stábnak több nehézséggel is meg kellett küzdenie, ezek közül talán az előző évek hollywoodi sztrájkja, és

leginkább a koronavírus-járvány jelentette a legnagyobb kihívást – utóbbi pont akkor tetőzött, mikor a hegyi beszéd felvétele zajlott, ami rengeteg plusz munkát és kiadást jelentett.

A színészeknek negatív teszttel kellett érkezniük a tömegjelenetre, közben minden előírásnak muszáj volt megfelelni, ami nagyjából 750 ezer dollár, avagy körülbelül 272 millió forint többlet költséggel járt. A negyedik évadra ráadásul a korábbi streaming-partnerrel, az Angel Studiossal (eredetileg VidAngel) is megváltozott a viszony.

De öröm az ürömben, hogy A kiválasztottak az évek során nemcsak az egyik legnézettebb sorozattá vált szerte a világon, de számos partnerre és segítőre lelt – már az adományozó támogatókon kívül.