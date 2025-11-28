Macron szigorítaná a mobilhasználatot a francia középiskolákban

Szakértő: Látványosan könnyen engedte el az egyik legfontosabb kulcsfigurájának kezét Zelenszkij
Az oktatási tárca célja, hogy a 2027-es tanévtől teljesen mobilmentes övezetté tegyenek valamennyi francia iskolát.
Franciaország államfője sikeresnek tartja az iskolai mobiltilalom első szakaszát, ezért a jövő tanévtől a középiskolákra is kiterjesztené a szabályt, miközben az oktatási tárca már azt vizsgálja, hogy a 2027-es tanévtől minden francia iskola mobilmentes legyen – írta meg a Politico.
Az alsó tagozatos tanulók számára már most tilos a mobiltelefon használata az iskolákban. Ez azt jelenti, hogy az oktatási rendszer alsóbb szintjein a mobilmentes szabályozás már évek óta, olajozottan működik, így a mostani viták már arról szólnak, hogy ezt a rendszert a felsőbb évfolyamokra is érdemes lehet-e kiterjeszteni vagy sem.
A középiskolákra vonatkozó teljes tilalom bevezetése nagy valószínűséggel új törvényt igényel majd. A francia Nemzetgyűlés 2018-ban már elfogadott egy jogszabályt, amely a bölcsődékben, óvodákban, általános iskolákban tiltja a mobiltelefon használatát.
Macron politikai mozgástere a hazai színtéren ugyanakkor az utóbbi időszakban beszűkült, miután 2024-ben elveszítette a parlament feletti ellenőrzést, az elmúlt hetekben azonban látványosan igyekszik visszatérni a belföldi napirendre. Nyilvános szereplésein rendszerint nagy hangsúlyt kap, hogy hogyan kívánja kezelni a közösségi média és a nagy internetes felületek hatását a fiatalokra, és ebbe az irányba illeszkedik az iskolai mobilhasználat szigorúbb korlátozása is.
