Macron szigorítaná a mobilhasználatot a francia középiskolákban

Franciaország államfője sikeresnek tartja az iskolai mobiltilalom első szakaszát, ezért a jövő tanévtől a középiskolákra is kiterjesztené a szabályt, miközben az oktatási tárca már azt vizsgálja, hogy a 2027-es tanévtől minden francia iskola mobilmentes legyen – írta meg a Politico.

Az alsó tagozatos tanulók számára már most tilos a mobiltelefon használata az iskolákban. Ez azt jelenti, hogy az oktatási rendszer alsóbb szintjein a mobilmentes szabályozás már évek óta, olajozottan működik, így a mostani viták már arról szólnak, hogy ezt a rendszert a felsőbb évfolyamokra is érdemes lehet-e kiterjeszteni vagy sem.