Minden hit jó, csak megtartsátok: ilyen volt Jókai, a református

Jókai Mór tősgyökeres református családban látta meg a napvilágot 1825 februárjában, és azt is tudni lehet, hogy két nappal a születése után keresztelte meg Csépy Mihály komáromi református lelkész. Vallásos nevelést kapott, ennek jegyében a komáromi református gimnáziumba járt, majd Pápára, a nagy hírű református kollégiumba és a kecskeméti református főiskolára.

A keresztény erkölcs, az irodalmi műveltség és a természettudományos érdeklődés ezekben az iskolákban lett sajátja.

Hitről, vallásról ritkábban írt. 1854-ben a Vasárnapi Újságban megjelent Hinni és nem hinni című elbeszélésében azonban azoknak üzent, akik árkot ástak a különböző felekezetek között.

A pápai református kollégium fiúosztály 1890 körül. Jókai is ide járt iskolába hosszú évtizedekkel korábban. Fotó: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

A történetben szereplő fiú reformátusnak született, szereleme viszont katolikusnak. Családjaik hallatni sem akartak a kapcsolatról, csak abban az esetben, ha átkeresztelkednek. A fiatalok így is tettek, a fiú immár katolikus lett, a lány pedig református, de, mint ahogy Jókai írja: „Eszerint megint ott voltak, ahol azelőtt, csak hogy megfordítva.” Az író aztán a tanulságot is levonja: „Tanulság pedig ebből az: hogy a hit dolgairól vitatkozni nem laikus embernek való. Minden hit jó, csak megtartsátok, s legyen mindenki tisztelettel a másik iránt. A teremtő egyik embernek is olyan édesatyja, mint a másiknak,