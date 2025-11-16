Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
11. 16.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 16.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Távol-Kelet vallás nyugat kereszténység buddhizmus

Vajon szövetségesünk-e a buddhizmus nekünk, keresztényeknek – vagy inkább ellenségünk?

2025. november 16. 06:21

A fő probléma, hogy a keleti vallások tanításait és gyakorlati elemeit Nyugaton már jó ideje a legtöbbször eredeti értelmükből kiforgatva, a new age szellemében tolmácsolják, és ennek keretében „követik” (tisztelet a kivételnek).

2025. november 16. 06:21
null
Mandiner
Mandiner

Egy buddhista példa szerint vannak olyan kérdések, amelyeket sem kiköpni, sem lenyelni nem lehet. Hasonló érzés merülhet fel bennünk, amikor a vallási igazságokra fogékony, netalán mélyen hívő keresztény emberként más világvallások tanításával találkozunk.

Vajon szövetségesünk-e például a buddhizmus vagy a hinduizmus abban a nagy, egyre több szintre kiterjedő harcban, amit a lélek üdvéért és saját hagyományunk, vallási gyökerű kultúránk megőrzéséért folytatunk – vagy inkább ellenségünk?

Normális esetben ez nem is lenne kérdés, hiszen olyan vallási hagyományokról beszélünk, amelyek a kereszténységhez hasonlóan többezer éven keresztül emberek milliót tanították és ösztönözték arra, hogy „tagadják meg önmagukat”, és „törekedjenek az odafent valókra”. A feltétlen és örök valóságra – mert ez az élet értelme, minden valódi közösség és kultúra alapja. „A hasonló örül a hasonlónak”, gondolhatnánk teljes joggal – a hagyomány megerősíti a hagyományt, a szellem a szellemet, és önfeladás nélkül, hamis ökumené nélkül is természetes szövetséget alkotnak. Kiváltképp az elvallástalanodás korában, amikor már nemcsak egyes dogmák elfogadásával van probléma, hanem a transzcendenciába vett mindenfajta hit megrendülni látszik, vagy még pontosabban, ahogy a neves francia katolikus gondolkozó, Jean Borella fogalmazott,

kezdjük elveszíteni a természetfeletti iránti érzéket.

A helyzet azonban sajnos nem ilyen egyszerű. A fő probléma, hogy a keleti vallások tanításait és gyakorlati elemeit Nyugaton már jó ideje a legtöbbször eredeti értelmükből kiforgatva, a new age szellemében tolmácsolják, és ennek keretében „követik” (tisztelet a kivételnek). A járványszerűen terjedő modern (ál)spiritualitás egyik formájaként, amely nyíltan vagy burkoltan minden intézményes vallás tekintélyét elutasítja, a világon túliról nem tud és nem is akar tudni, sem pedig metafizikáról, törekvésről, személytelenségről és hasonló ideákról –

mintha csak azért találták volna ki, hogy a valódi szellemi érzékenységet eltorzítsa, és az ilyen irányban fogékony embereket tévutakra vezesse.

Nem túlzás azt mondani, hogy a probléma egész kultúránkra kihatással van, vagy lesz – pedig a megoldás tulajdonképpen egyszerű lenne. Ha a keleti vallások tanításait hiteles források alapján tárjuk fel, autentikus módon értelmezzük, és mindezt kellő felkészültséggel, érzékenységgel tesszük, akkor valóban „szövetségesek”, elmélyítik a hagyományos vallási igazságokat és értékeket. Például az alapvető emberi erények szintjén (ne feledkezzünk meg róla, hogy minden vallás etikája hasonló elvekre és emberképre épül).

De segíthetnek bizonyos alapvető fogalmak és szimbólumok árnyaltabb megértésében is – valahogy úgy, mint annak idején a görög filozófia, amelyet a kereszténység az idők során részben magába olvasztott.

Jó kiindulópontot adhat egy ilyesfajta törekvéshez a 14. században élt tibeti tanító, Longcsen Rabdzsampa Kincses hajó című könyvecskéje, amely nemrég látott napvilágot a Sursum Kiadónál, „A hagyományok szövegforrásai” sorozatban. A kiadó az elmúlt években több fontos katolikus művet és néhány hinduizmushoz kapcsolódó kiadványt is megjelentetett – a hagyományok együttes tisztelete a fenti okok fényében korántsem véletlen.

A Kincses hajó a tibeti buddhizmus legmagasabb „ösvényének” tekintett dzogcsen tanításait és gyakorlatát összegzi, egy rendhagyó kommentár formájában.

Az irányzat neve „teljes tökéletességet” vagy „nagy tökéletességet” jelent, és egyfajta végső állapotra utal, analóg értelemben a páli megfogalmazással, mely szerint a lét beteljesedésekor „Isten lesz minden mindenben”. A dzogcsen különlegessége azonban nem is annyira ez, mint inkább e végső állapotra való közvetlen irányulás, amit szintén analóg értelemben, Meister Eckhart nyomán „Isten módszer nélküli keresésének” nevezhetnénk. Pontos megfelelésről természetésen egyik esetben sem beszélhetünk, már csak azért sem, mert a dzogcsen nem Istennek nevezi a feltétlent, a lét Alapját és „Teremtőkirályát” (noha szintén három őselv egységeként fogja fel, és személyes formában, az őseredeti Buddha alakjában is tiszteli). Az analógia azonban kétségtelenül fennáll.

Ugyanez igaz olyan alapfogalmak értelmezésére, mint a valóság, az igazság, az akarat, a szabadság, az együttérzés, a tudás vagy a tudat.

A megközelítés, amivel a könyvben találkozunk, nagyon távol áll az „ezo-spiri” világától, de korántsem áll olyan távol a nyugati teológia és filozófia szemléletétől vagy kérdésfeltevéseitől. És ilyen vonatkozásban akár megvilágító erejű is lehet. Akinek van füle, hallja meg!

Longcsen Rabdzsampa: Kincses hajó, Sursum kiadó, Gödöllő, 2025

***

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: a Kincses hajó c. kötet borítójának részlete)

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patronasz
2025. november 16. 08:31
A szerzőnek sajnos vajmi kevés fogalma van az igazi keresztény (krisztusi vagy messiási az eredeti görög bibliai nyelven) "vallásról", inkább hitnek mondanám. Persze ezzel most vallási feszültséget keltek, de a buddhizmus és a kereszténység nem említhető egy lapon. A kereszténység egyedülálló, hiszen nem az önmegváltáson alapul, mert az nem lehetséges a bűn természetfeletti valósága és ebből fakadóan az ember bukott, bűnös természete miatt. Egyedül a kereszténység pontosabban a Messiás (isteni személy aki emberré lett) és az Ő kereszthalálába és feltámadásába vetett valódi hit és maga az Isten által elvégzett üdvtörténeti cselekedetek ( a bűn és halál problémájának megoldása az emberi életben és ebből fakadóan az örök élet lehetősége) a valódi üdvözítő hit alapja. Önmegváltó tanítók is a bűn alatt voltak, nem voltak megváltók. A buddhizmus és más vallások közvetíthetnek pozitívnek tűnő tanításokat, de az igazi megoldás az ember számára a Messiásba és megváltásba vetett hit.
Válasz erre
1
2
elfújta az ellenszél
2025. november 16. 08:24
Szent Jozafát a keresztény hagyományban állítólag a Bódhiszattva név parafrázisa. Ettől persze még nem nem fognak Buddha és Jézus egymással táncra perdülni.
Válasz erre
0
0
Élő Éva
2025. november 16. 08:16
A könyv érdekesnek tűnik. Útjelző a transzcendens értékek egyetemessége felé. A buddhizmusnak számos ága van, nirvána értelmezésük merőben eltérő lehet. Pusztító háborúk során alakult a különböző nemzetek régiók arculata szerint. A hinduizmusról ez szintén elmondható, számos konfliktussal terhelt. A kereszténységet többnyire a nyugati gyarmatosító törekvésekkel azonosítják, és minden módszerrel üldözik mind Kínában, mind Indiában. Ugyanakkor értékeit a sajátos kulturális közegnek megfelelően próbálják integrálni, pl. Koreában. A japán közeg a leginkább elzárkózó. A globalizáció a vallásokat sem hagyja érintetlenül. A mi civilizációnkban sokkal elterjedtebb egyfajta vallási szinkretizmus, a teozófia bizonyos irányzatai. Ezek az irányzatok utat nyithatnak a kereszténység valódi mély megtapasztalásai felé. A kereszténység olyan mélységű kollektív beavatás amely más vallásoknak pl a buddhizmusnak nem sajátja.
Válasz erre
0
0
mihint
2025. november 16. 08:13
"Vajon szövetségesünk-e a buddhizmus nekünk, keresztényeknek – vagy inkább ellenségünk?" Vajh, ki adta ezt az okos címet? Egyebekben pedig Kőrösi Csoma Sándor hazájában ilyen hülye álkérdéseket ne tegyünk már fel. Az írás számomra értékelhető motívumával - "a spiritualitás varázstalanítása" - pedig már régen egyetértek. Ezzel együttélni lelki felkészültséget igényel, mely együtt jár az anyagi valóságról megismerhető minimális dolgokkal. Aki ilyesmire fütyül, az magának adja fel az "utolsó kenetet", azaz egyéni, és nem "közösségi" dologról volna szó.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!