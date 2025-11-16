Vajon szövetségesünk-e a buddhizmus nekünk, keresztényeknek – vagy inkább ellenségünk?

Egy buddhista példa szerint vannak olyan kérdések, amelyeket sem kiköpni, sem lenyelni nem lehet. Hasonló érzés merülhet fel bennünk, amikor a vallási igazságokra fogékony, netalán mélyen hívő keresztény emberként más világvallások tanításával találkozunk.

Vajon szövetségesünk-e például a buddhizmus vagy a hinduizmus abban a nagy, egyre több szintre kiterjedő harcban, amit a lélek üdvéért és saját hagyományunk, vallási gyökerű kultúránk megőrzéséért folytatunk – vagy inkább ellenségünk?

Normális esetben ez nem is lenne kérdés, hiszen olyan vallási hagyományokról beszélünk, amelyek a kereszténységhez hasonlóan többezer éven keresztül emberek milliót tanították és ösztönözték arra, hogy „tagadják meg önmagukat”, és „törekedjenek az odafent valókra”. A feltétlen és örök valóságra – mert ez az élet értelme, minden valódi közösség és kultúra alapja. „A hasonló örül a hasonlónak”, gondolhatnánk teljes joggal – a hagyomány megerősíti a hagyományt, a szellem a szellemet, és önfeladás nélkül, hamis ökumené nélkül is természetes szövetséget alkotnak. Kiváltképp az elvallástalanodás korában, amikor már nemcsak egyes dogmák elfogadásával van probléma, hanem a transzcendenciába vett mindenfajta hit megrendülni látszik, vagy még pontosabban, ahogy a neves francia katolikus gondolkozó, Jean Borella fogalmazott,

kezdjük elveszíteni a természetfeletti iránti érzéket.

A helyzet azonban sajnos nem ilyen egyszerű. A fő probléma, hogy a keleti vallások tanításait és gyakorlati elemeit Nyugaton már jó ideje a legtöbbször eredeti értelmükből kiforgatva, a new age szellemében tolmácsolják, és ennek keretében „követik” (tisztelet a kivételnek). A járványszerűen terjedő modern (ál)spiritualitás egyik formájaként, amely nyíltan vagy burkoltan minden intézményes vallás tekintélyét elutasítja, a világon túliról nem tud és nem is akar tudni, sem pedig metafizikáról, törekvésről, személytelenségről és hasonló ideákról –