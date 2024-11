„A galamb sóhajáról, avagy a könnyek javáról” – gondolatok Bellarmin Szent Róbert könyvéről

Mi adja a mű megjelenésének jelentőségét – itt és most, akár konkrétan Magyarországon?

Egy átfogó műről van szó, amely a maga saját szempontjai szerint sorra veszi a keresztény életgyakorlat legtöbb fontos elemét, így csak nagyon óvatosan tennék általános kijelentéseket a mű „jelentőségéről”, mert döntően az adott olvasó személyes beállítottságától és lelkületétől függ, hogy mi ragadja meg, vagy mit lát fontosnak ebből. Én személy szerint egy dolgot emelnék ki. Bellarmin a könyv második részében pontról pontról számba veszi, mi az, ami vallási szempontból „rossz” – az életben, a világban, az egyes emberben, az egyházban, a társadalomban stb.

A mű több mint négyszáz éve íródott, de megállapításai a mostani állapotokra is majdhogynem egy az egyben igazak, érvényesek.

Ezért a könyv elolvasása segíthet az olvasónak abban, hogy felismerje a hibákat, bűnöket, tökéletlenségeket, merjen szembenézni azokkal, és megértse a krízis mint olyan természetét. Ami pedig még fontosabb, abban is segít, hogy helyesen éljük meg ezt a krízist. Egyfelől tehát ne tagadjuk le, egy hazug optimizmus jegyében. Másfelől a „rossz” végső okát ne a világban keressük, hanem a már említett törésben, ami Isten és ember között létrejött (ezt ugye a kereszténység a bűnbeesés és az áteredő bűn tanításával fejezi ki, de ezzel analóg tanításokat találunk a többi vallás felfogásában is). Vagyis ne a külső körülményeket, a gazdaságot, a politikát stb. okoljuk, hanem lássuk be, hogy nincs és nem is lehet tökéletes boldogság, béke és biztonság egy olyan világban, amit nem Isten jelenléte hat át és határoz meg.

„Itt” soha nem fognak rendben menni a dolgok. A mennyországban mennek rendben a dolgok.

Harmadrészt pedig – és talán ez a legnehezebb –, mindez arra kell hogy inspiráljon minket, hogy az isteni minta felé forduljunk, és egyre inkább ezzel azonosuljunk – ami a tisztaság és tökéletesség forrása. Az „üdvös” könnyhullatásban mint természetfeletti adományban ez a legmagasabb fokon és kivételes erővel valósul meg, de ahogy Bellarmin az egész kérdést bemutatja, abból látszik, hogy egy általános elvről vagy feladatról van szó, amely minden vallásos ember életében megjelenik, vagy meg kellene hogy jelenjen. Sőt, én azt gondolom – bár e téren nyilván elfogult vagyok –, hogy ha valakiben nincs meg a szomorúságnak, a (bűn)bánatnak, a világgal és önmagával szembeni feszültségnek és szembenállásnak ez az elmélyült és „szakrális” felfogása, akkor egyáltalán nem tudja a saját létének alapproblémáit megoldani. A Biblia és a vonatkozó teológiai művek számos támpontot adnak egy ilyen felfogás kialakításához, csak ezeket együtt kell látni, és helyesen értelmezni. Többek között ezt segíti Bellarmin könyve.