társadalom Kovács Zoltán Elon Musk Orbán Viktor

Ez mindent visz: Orbán Viktor videója annyira betalált Elon Musknál, hogy azonnal megosztotta közösségi oldalán (VIDEÓ)

2025. december 01. 11:56

A milliárdos vállalkozó oldalán három óra leforgása alatt már közel négymillióan tekintették meg a felvételt.

2025. december 01. 11:56
null

Kovács Zoltán X-oldalán osztott meg egy rövid videót, amelyen Orbán Viktor a migráció veszélyeiről értekezik. A politikus a videóhoz írt kommentárjában azt írja:

A migráció fogalma a társadalom megváltoztatását, az őslakos szavazók lecserélését jelenti. Ez a baloldal terve”

– írta Kovács Zoltán, akinek bejegyzése annyira megtetszett Elon Musknak, hogy ő is tovább osztotta saját oldalán.

A milliárdos vállalkozó saját felületén három óra leforgása alatt már közel négymillióan tekintették meg a felvételt.

Nyitókép: ANGELA WEISS/AFP

 

llnnhegyi
2025. december 01. 13:17
Négy millió szor
gyozoporgorugasa
2025. december 01. 13:14 Szerkesztve
piramis-2 2025. december 01. 13:04 • Szerkesztve Akkor vajon Elon Musk illegális migráns???"" Te törpefaszú köcsögedény, ha elolvastad volna cikket ,senki sem illegális migrációról beszél. Bemásolom neked te tanulatlan paraszt ha már a cikket nem olvastad el: "A migráció fogalma a társadalom megváltoztatását, az őslakos szavazók lecserélését jelenti. Ez a baloldal terve” Hol olvastad azt a szót hogy illegális te ondószökevény?Ha apád annak idején jobban vigyáz és a kecskével párosodik,mint viktor,most nem írnál itt ostobaságokat.😁😁🤣👍
nuevoreynuevaley
2025. december 01. 13:11
"30 év alatt 63-15 a Tisza előnye, 65 év felett viszont 49-21 a Fidesznek" vege ennek a kecskebaszo partnak
piramis-2
2025. december 01. 13:04 Szerkesztve
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2025. december 01. 12:08 • Szerkesztve "Az megvan a buta, tanulatlan, buborékban tartott proli szektahívőknek, hogy Elon Musk dél-afrikai születésű migráns Amerikában? 😂😂😂 jaj istenem. Milyen érzés, hogy minden nap át vagytok baszva? Ízlelgessétek." Hagynék erre időt.... Te büdös szájú bunkó! Szerinted Elon Musk a mexicói, a kanadai vagy egyszerűen valamelyik vízi határt lépte át engedély nélkül??? Akkor vajon Elon Musk illegális migráns??? Olyan ostoba vagy cimbora, hogy téged nem kell napi szinten átbaszni. Hűűűű b+! Ha az ostobaság... energiát termelne... rád köthetnénk Európát és még Trump-nak is tudnánk eladni! Putyin főbe lőhetné magát! Nem vagy "Tisza csürhés"? Azok ilyen ostobák.
