Ez mindent visz: Orbán Viktor videója annyira betalált Elon Musknál, hogy azonnal megosztotta közösségi oldalán (VIDEÓ)

Kovács Zoltán X-oldalán osztott meg egy rövid videót, amelyen Orbán Viktor a migráció veszélyeiről értekezik. A politikus a videóhoz írt kommentárjában azt írja:

A migráció fogalma a társadalom megváltoztatását, az őslakos szavazók lecserélését jelenti. Ez a baloldal terve”

– írta Kovács Zoltán, akinek bejegyzése annyira megtetszett Elon Musknak, hogy ő is tovább osztotta saját oldalán.