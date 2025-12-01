Ez mindent visz: Orbán Viktor videója annyira betalált Elon Musknál, hogy azonnal megosztotta közösségi oldalán (VIDEÓ)

Futótűzként terjed az orosz médiában: ezek Orbán Viktor moszkvai látogatásának kulisszatitkai
A magyar kormányfő viszonylag olcsón megúszta a vacsorát.
A milliárdos vállalkozó oldalán három óra leforgása alatt már közel négymillióan tekintették meg a felvételt.
Kovács Zoltán X-oldalán osztott meg egy rövid videót, amelyen Orbán Viktor a migráció veszélyeiről értekezik. A politikus a videóhoz írt kommentárjában azt írja:
A migráció fogalma a társadalom megváltoztatását, az őslakos szavazók lecserélését jelenti. Ez a baloldal terve”
– írta Kovács Zoltán, akinek bejegyzése annyira megtetszett Elon Musknak, hogy ő is tovább osztotta saját oldalán.
