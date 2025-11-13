Magyarország a szentek földje – van mire büszkének lennünk!

Van egy nap a kalendáriumban, ami megkülönböztetett módon kedves lehet a magyar katolikusok számára. November 13-án kerül sorra a magyar szentek és boldogok emléknapja, amikor az Egyház együtt megemlékezik mindazokról, akiknek nincs külön emléknapjuk, akik névtelen szentek, a hétköznapok nagy szentjei voltak. Vannak köztük olyanok, akik élete a legendáriumon keresztül hagyományozódott ránk, vannak köztük férfiak és nők, egyházi szolgálatot vállalók és családosok, csodákat kieszközlők és önmagukat Jézus Krisztusért teljesen kiüresítők.

Ezen a napon természetesen azokra a magyar szentekre és boldogokra is gondolunk, akik bevonultak az (egyház)történelembe.

Ahogy írtuk fentebb: szívünknek különösen kedves nap a mai, amely egyébként mindenszentek ünnepéhez is kapcsolódik.

Arról van szó tehát, hogy együtt emlékezünk minden szentéletű magyarra, akik az egyház történelme folyamán itt éltek ezen a földön és úgy tudtak élni, hogy az egyház példaként állíthatja őket a hívek elé. Ezt az összegzést már Écsy Gábor atya, a budapesti Magyar Szentek Temploma plébánosa adja a Mandinernek. A katolikus pap rámutat, különböző listák vannak arra vonatkozóan, hányan is vannak a magyar szentek és boldogok, illetve azok, akik életük egy szakaszában kötődtek a magyarsághoz, vagy éppen a későbbi Magyarország területén születtek. Ráadásul, mint mondja, nem csak azokra gondolhatunk ezen az ünnepen, akik már kanonizált szentek. Sokan vannak olyanok is, akikkel ez még nem történt meg, de a magyar egyház a boldoggá- és szenttéavatásuk reményével tekint a jövőbe. Ilyenek például a múlt század szentéletű emberei,