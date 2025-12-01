„Képzeld el, hogy a Bütyöknek kell elintéznie a gázunkat meg az olajunkat. Ugye már fázol? Egyrészt neki kell elmennie elintézni, hogy az amerikaiak ne csináljanak ki minket, aztán el kell mennie Putyinnal is megbeszélnie, hogy ha már az amerikaiak nem csinálnak ki minket, ő se tegye. Ugye senki nem gondolja, hogy ez Magyar Péter képességeire szabott feladat?

Aztán, ha már Trump a szerbekkel nem volt olyan kegyes, mint velünk, a két nagyobbacska ország elnöke között be lehet ugrani a szerb elnökhöz, hogy leboltoljuk vele azt az izgalmas üzletecskét, miszerint a szerb olajvállalatban lévő orosz részesedéseket a MOL veszi meg és nem mellesleg ebbe az amerikaiak, az oroszok és a szerbek is belemennek esetleg. Magyar Péter az összes érintett szereplő nevét sem tudná megjegyezni, nem hogy letárgyalni egy ilyen üzletet. Arról nem is beszélve, hogy Orbán Viktor alakított ki olyan viszonyt a szerbekkel, a szerb nacionalistákkal, miszerint azok egyáltalán elgondolkozzanak azon, hogy egy stratégiai ágazatuk magyar befolyás alá kerül. Magyar Péterék nyilván eleve nem is akarnának ilyesmit csinálni, hiszen biztos sok olyan nyugati cég is van, amelyik átvenné az orosz érdekeltségeket. Nyilván szeretetből és barátságból, nem magyar gazdasági és politikai érdekből, mint a MOL. (…)