12. 01.
hétfő
Európa atomhatalom Oroszország Magyar Péter Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Képzeld el, hogy Magyar Péter tárgyal Putyinnal!

2025. december 01. 08:07

Ugye senki nem gondolja, hogy ez Magyar Péter képességeire szabott feladat?

2025. december 01. 08:07
null
Bálint Botond
Bálint Botond
Pesti Srácok

„Képzeld el, hogy a Bütyöknek kell elintéznie a gázunkat meg az olajunkat. Ugye már fázol? Egyrészt neki kell elmennie elintézni, hogy az amerikaiak ne csináljanak ki minket, aztán el kell mennie Putyinnal is megbeszélnie, hogy ha már az amerikaiak nem csinálnak ki minket, ő se tegye. Ugye senki nem gondolja, hogy ez Magyar Péter képességeire szabott feladat?

Aztán, ha már Trump a szerbekkel nem volt olyan kegyes, mint velünk, a két nagyobbacska ország elnöke között be lehet ugrani a szerb elnökhöz, hogy leboltoljuk vele azt az izgalmas üzletecskét, miszerint a szerb olajvállalatban lévő orosz részesedéseket a MOL veszi meg és nem mellesleg ebbe az amerikaiak, az oroszok és a szerbek is belemennek esetleg. Magyar Péter az összes érintett szereplő nevét sem tudná megjegyezni, nem hogy letárgyalni egy ilyen üzletet. Arról nem is beszélve, hogy Orbán Viktor alakított ki olyan viszonyt a szerbekkel, a szerb nacionalistákkal, miszerint azok egyáltalán elgondolkozzanak azon, hogy egy stratégiai ágazatuk magyar befolyás alá kerül. Magyar Péterék nyilván eleve nem is akarnának ilyesmit csinálni, hiszen biztos sok olyan nyugati cég is van, amelyik átvenné az orosz érdekeltségeket. Nyilván szeretetből és barátságból, nem magyar gazdasági és politikai érdekből, mint a MOL. (…)

Némely magukat okosnak gondoló emberek felvetik, hogy Orbán Viktor túlságosan a külpolitikára figyel. Ezeknek az embereknek felhívnám a figyelmét, hogy okos nyugati szövetségeseink bölcsességének hála Európa (a saját szándékából) éppen a háború határán áll a világ legerősebb atomhatalmával, kereskedelmi háborúba keveredett Kínával, meg ilyesmik. Ja és Ursula még intézett 15 százalékos amerikai vámot is az európai termékekre. Mi meg éppen gyakorlatilag egy frontvonalon keresztül vásárolunk olajat és gázt az oroszoktól. Az ukránok meg be akarnak rántani minket egy háborúba. Az EU meg azt követeli tőlünk, hogy évi több millió eurót adjunk ajándékba az ukránoknak. Az olyan apróságokról nem is beszélve, hogy az EU-ból bele akarnak szólni kábé mindenbe. A külpolitika soha nem volt ennyire hatással a belpolitikára, mint most.

Magyarország a tízmillió miniszterelnök országa is, azért ilyen sok, mert sok százezer olyan balos és liberális is van, aki nem csak szimplán jobban tudja, hogyan kellene csinálni ezt a miniszterelnökösködést, mint Orbán Viktor, hanem kétszer-háromszor-négyszer is jobban. De rajtuk kívül, akik a focihoz és a vírusokhoz is mindenkinél jobban értenek, mindenki másnak talán érdemes lenne elgondolkoznia, hogy nem békeidőket élünk, amikor a stabil és kedvező körülmények között, külső veszélyek híján ki lehet próbálni újra, hogy működik-e a kommunizmus és a szélsőbalos gazdaságpolitika. (…)

Nagyon sokan vannak azok, akik képtelenek felfogni, hogy milyen hihetetlenül sok problémával kell megküzdenie egy magyar kormánynak (Ezekről sokat megtudhatunk Orbán Viktor által Nyíregyházán elmondottakból.). Sok problémánk rövid távú »megoldása« már közép távon katasztrófához vezetne. A migráció tipikusan ilyen, ha beengednénk pár százezer embert, az EU talán, hangsúlyozom, hogy nagyon talán, odaadná a tőlünk ellopott pénz egy részét. De a migráció pont úgy bánna el velünk, mint az angol, francia, német hülyékkel. Ha a magyar költségvetésből adnánk pénzt az ukránoknak a háborúra, akkor duplán támogatnánk őket, hiszen a tőlünk ellopott EU-s pénz is már az ukránoknál van (budi formájú aranytömbökben). Tehát nem adhatnák nekünk oda, mert mint már említettem, azt már ellopták.

Tehát ezen betervezett pénzek nélkül, háborús környezetben kell működtetni és fejleszteni az országot. Az átlag tiszás szavazó azonban nincsen tudatában, hogy milyen bonyolult gazdasági és politikai összefüggésrendszer tartja fenn azt a biztonságot és jólétet, amelyet természetesnek tart. Még csak nem is a szemének hisz, hanem a Facebooknak. Egészen az első háromszoros összegű gáz- és villanyszámláig és az 1200 forintos benzinárig, no meg az első tízezer migránsig. De akkor már már rohadtul késő lesz. És akkor még a háborúról nem is beszéltünk.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

