A biztonságpolitikai szakértő lehűtötte a kedélyeket. Nógrádi szerint a Nyugat súlyos tévedésben él: a számok egészen mást mutatnak, mint amit a vezetők állítanak.
„A nagypolitikában
a kancellár meghirdette a tűzfalelméletet az AfD-vel, az Alternatíva Németországért párttal szemben.
Márpedig jelenleg az AfD 27, a konzervatív pártszövetség, a CDU/CSU 24,5 százalékon áll. A jövő évben sorra lesznek választások a volt NDK-s tartományokban. Mivel az AfD 40 százalék körül áll ezekben, gyakorlatilag lehetetlen nélkülük, ellenükre kormányt alakítani.
A keletnémet CDU-s vezetők kérik az együttműködés lehetőségét a kancellártól, aki jelenleg elutasítja azt”
– írja Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetben.
Hozzáteszi: „Németországban a kancellár népszerűsége történelmi mélyponton, 26 százalék körül van. A gazdaság két éven át negatív spirálban volt, idén éri el a nulla százalékot. Sohasem beszélünk arról, hogy a Nyugat eddigi csodaállamában,
Németországban 1 029 000 embernek nincs lakása, komoly problémát okoz a havi rezsi és bérleti díj kifizetése, és 56 ezer ember az utcán él.
Az ukrán menekülteknek nyújtott eddigi 530 eurós havi összeget jövő év áprilisától 441 euróra csökkentik.”
Hangsúlyozza, hogy
Nagy-Britanniában, „ahol a kormány hatalma eddig többször is megingott, folytatódott a válság a bevándorlók és a bevándorlási politika miatt:
111 ezer illegális bevándorló érkezett idén a brit szigetekre. A kormány a sikertelen kiutasítási kísérletek után úgy próbál megoldást elérni, hogy csak húsz év után ad a betelepülőknek állampolgárságot. Nagy-Britanniában a kormány veresége csak idő kérdése.”
Franciaországban nincs stabil, működőképes kormány, és az államfő tekintélye folyamatosan hanyatlik.
„Emmanuel Macron belső gyengülését külpolitikai sikerekkel próbálja ellensúlyozni.
Franciaország megállapodott Ukrajnával száz Rafale harci gép átadásáról. Macron azt is bejelentette, hogy a következő G7-es csúcstalálkozóra, amelyet Franciaország rendez, meghívja a Kínai Népköztársaságot is” – tudjuk meg.
Mindeközben
a nyugat-európai politikai és katonai vezetők naponta állnak elő olyan nyilatkozatokkal, hogy az orosz hadsereget nem lehet megállítani
és 2028–2029 táján orosz támadás várható Európa ellen. „Csak érdekességként és egyben tényként közlöm, hogy az orosz hadsereg még az ukránok ellen sem igazán sikeres.
Európában a NATO hagyományos erői négy-hatszoros fölényben vannak az orosz hadsereggel szemben.
Egy európai háborúból nagyon rövid idő után atomháború lenne, amelynek nincs győztese, az emberiség megsemmisülne” – írja.
Nógrádi emlékeztet, hogy a német vezérkar közben terveket dolgozott ki a NATO-hadseregek szállításáról az orosz határ irányába.
„A francia vezérkari főnök azzal rémisztgette a polgármestereket, hogy fiaik elpusztulnak az oroszokkal vívandó háborúban,
a britek pedig közölték, hogy hadseregük ott akar lenni az orosz–ukrán háború után a demarkációs vonalakon. Az amerikai béketerv fontos pontja volt, hogy NATO-erők nem vehetnek részt ezekben az akciókban. Közben az amerikai nyomás ellenére tovább erősödtek az orosz–indiai kétoldalú kapcsolatok. December elején Vlagyimir Putyin Indiába látogat.”
