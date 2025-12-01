Nógrádi György olyat mondott az orosz-NATO háborúról, hogy mindenki felkapja a fejét: egyenes út vezet a pusztuláshoz

111 ezer illegális bevándorló érkezett idén a brit szigetekre. A kormány a sikertelen kiutasítási kísérletek után úgy próbál megoldást elérni, hogy csak húsz év után ad a betelepülőknek állampolgárságot. Nagy-Britanniában a kormány veresége csak idő kérdése.”

Franciaországban nincs stabil, működőképes kormány, és az államfő tekintélye folyamatosan hanyatlik.

„Emmanuel Macron belső gyengülését külpolitikai sikerekkel próbálja ellensúlyozni.

Franciaország megállapodott Ukrajnával száz Rafale harci gép átadásáról. Macron azt is bejelentette, hogy a következő G7-es csúcstalálkozóra, amelyet Franciaország rendez, meghívja a Kínai Népköztársaságot is” – tudjuk meg.

Mindeközben