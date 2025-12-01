- mondta a szóvivő.

Az ukrajnai háborúra kitérve azt hangoztatta, hogy a kijevi vezetés számára napról napra romlik a helyzet mind a frontokon, mind az országon belül. Úgy vélekedett, hogy

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre „jelenleg rengeteg szereplő gyakorol nyomást”,

és ez az egyik oka annak, hogy nem tud megbirkózni a válsággal.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanennek a műsornak nyilatkozva, azt hangoztatta, hogy