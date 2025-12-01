Ft
Steve Witkoff béketárgyalás Vlagyimir Putyin Orbán Viktor csúcstalálkozó

Különös kulisszatitkot árult el a Kreml Putyin és Orbán moszkvai találkozójáról

2025. december 01. 06:06

Dmitrij Peszkov elárulta, mi történt.

2025. december 01. 06:06
null

A hét első felében fogadja Vlagyimir Putyin az amerikai elnök különmegbízottját. Azt megelőzően fogadja majd Steven Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját Vlagyimir Putyin orosz államfő, hogy megkezdené a december 4-5-re tervezett állami látogatását Indiában.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televíziócsatorna vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában arra kérdésre válaszolva, hogy pénteken 

mért csak fél órával azt követően kezdődött az orosz-magyar csúcstalálkozó, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a Kremlbe érkezett, 

azt mondta, hogy a magyar kormányfő a helyszínen készült a tárgyalásokra, amelyek később csaknem négy órán át tartottak.

„Itt, a Kremlben készült a tárgyalásokra. Minden feltétel biztosítva volt ehhez”

- mondta a szóvivő.

Az ukrajnai háborúra kitérve azt hangoztatta, hogy a kijevi vezetés számára napról napra romlik a helyzet mind a frontokon, mind az országon belül. Úgy vélekedett, hogy 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre „jelenleg rengeteg szereplő gyakorol nyomást”, 

és ez az egyik oka annak, hogy nem tud megbirkózni a válsággal.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanennek a műsornak nyilatkozva, azt hangoztatta, hogy 

Európa önmaga zárta ki magát az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalásokból 

azzal, hogy megsértette az összes korábbi megállapodást. „Európa megbuktatta a 2014 februárjában megkötött eredeti rendezési megállapodást, és semmit sem tett, amikor az (ukrán) ellenzékiek a dokumentum aláírását követő reggelen elfoglalták az összes kormányzati intézményt. Európa ugyanúgy megbuktatta a minszki megállapodásokat is” – mondta.

„Legutóbb ez 2022 áprilisában történt, amikor 

Boris Johnson (akkori brit miniszterelnök) követelésére, Európa ellenállásának teljes hiányában – ha nem a beleegyezése mellett – elbuktak az isztambuli megállapodások” 

– tette hozzá.

„Ez gyakorlatilag nem volt téma” az orosz-amerikai tárgyalásokon – hangoztatta Lavrov az európai országok ukrajnai tárgyalásokon való részvételének lehetőségével kapcsolatban.

(MTI)

Nyitókép: Alexander NEMENOV / POOL / AFP

 

falcatus-2
2025. december 01. 07:49
re:szantofer=franciscofranco tükröm, tükröm mond meg nékem, van -e üdvözítőbb dolog a világon, mint korán reggel kefét zabálni és epét hányni?
Válasz erre
4
0
szantofer
•••
2025. december 01. 07:35 Szerkesztve
Ja, Putyin megvárakoztatta, Orbán pedig a kézfogás után meghajolt Putyin előtt, elismerve ezzel a felsőbbrendűségét. Nem nagyon, csak úgy jelképesen, de meghajolt. Két államfő között ez nem szokás.
Válasz erre
0
6
franciscofranco
•••
2025. december 01. 06:35 Szerkesztve
A tolmácsnő esete mutatta meg hogy valójában mi van Orbán Viktor körül. Nem merte azt lefordítani Orbánnak amit Putyin mond. Azt "fordította" amit Orbán hallani akart.
Válasz erre
0
8
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!