Kitört a pánik Kijevben: Zelenszkijt kihagyják, Trumpék a háta mögött egyezhetnek meg Putyinnal
Az ukrán vezetés retteg: a Politico szerint az amerikaiak átnyúlhatnak a fejük felett, és kész ténnyel állítják őket szembe.
Dmitrij Peszkov elárulta, mi történt.
A hét első felében fogadja Vlagyimir Putyin az amerikai elnök különmegbízottját. Azt megelőzően fogadja majd Steven Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját Vlagyimir Putyin orosz államfő, hogy megkezdené a december 4-5-re tervezett állami látogatását Indiában.
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televíziócsatorna vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában arra kérdésre válaszolva, hogy pénteken
mért csak fél órával azt követően kezdődött az orosz-magyar csúcstalálkozó, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a Kremlbe érkezett,
azt mondta, hogy a magyar kormányfő a helyszínen készült a tárgyalásokra, amelyek később csaknem négy órán át tartottak.
„Itt, a Kremlben készült a tárgyalásokra. Minden feltétel biztosítva volt ehhez”
- mondta a szóvivő.
Az ukrajnai háborúra kitérve azt hangoztatta, hogy a kijevi vezetés számára napról napra romlik a helyzet mind a frontokon, mind az országon belül. Úgy vélekedett, hogy
Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre „jelenleg rengeteg szereplő gyakorol nyomást”,
és ez az egyik oka annak, hogy nem tud megbirkózni a válsággal.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanennek a műsornak nyilatkozva, azt hangoztatta, hogy
Európa önmaga zárta ki magát az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalásokból
azzal, hogy megsértette az összes korábbi megállapodást. „Európa megbuktatta a 2014 februárjában megkötött eredeti rendezési megállapodást, és semmit sem tett, amikor az (ukrán) ellenzékiek a dokumentum aláírását követő reggelen elfoglalták az összes kormányzati intézményt. Európa ugyanúgy megbuktatta a minszki megállapodásokat is” – mondta.
„Legutóbb ez 2022 áprilisában történt, amikor
Boris Johnson (akkori brit miniszterelnök) követelésére, Európa ellenállásának teljes hiányában – ha nem a beleegyezése mellett – elbuktak az isztambuli megállapodások”
– tette hozzá.
„Ez gyakorlatilag nem volt téma” az orosz-amerikai tárgyalásokon – hangoztatta Lavrov az európai országok ukrajnai tárgyalásokon való részvételének lehetőségével kapcsolatban.
(MTI)
