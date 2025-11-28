Ft
11. 28.
péntek
Kubatov Gábor Fradi Fenerbahce videó Nyíregyháza Ferencváros FTC

„A Nyíregyháza lehetne a török bajnok” – Kubatov Gábor ezt a teljesítményt várja a Fraditól

2025. november 28. 21:45

A Ferencváros nem kapott ki Törökországban. Kubatov Gábor elégedett volt a játékkal.

2025. november 28. 21:45
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros csütörtökön 1–1-es döntetlent játszott a török Fenerbahce vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor nagyon örült az eredménynek.

Kubatov örült a döntetlennek
Kubatov örült a döntetlennek (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA)

Kubatov videója

„A legviccesebb, hogy lehet, hogy a Nyíregyháza lehetne a török bajnok, nem?”

– tette fel a kérdést mosolyogva, majd hozzátette:

„Viccet félretéve, ez a teljesítmény kell a bajnokságban is!”

A Fradi az előző bajnokiján nagy meglepetésre hazai pályán 3–1-re kapott ki a Nyíregyházától, így a következő forduló előtt a harmadik helyen áll. A címvédőre legközelebb rangadó vár rá, ugyanis vasárnap az előző kiírás ezüstérmesének otthonába, a Puskás Akadémiához látogat.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

