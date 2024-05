Szívesebben nézem a meztelenséget, mint az erőszakot. Így születünk, nem lőfegyverrel a kezünkben – Erick Avari a Mandinernek

Nyitókép: Böjtös Gábor

Erick Avari Hollywood egyik különleges és könnyen felismerhető karaktere, aki a nyolcvanas és kilencvenes években szinte a semmiből építette fel a karrierjét, majd 2001. után mélyrepülésbe kezdett, hogy egy komoly traumát és gerincműtétet követően visszavonuljon. Ettől függetlenül vállalt fontos szerepet a Jézus és tanítványai életét bemutató, applikációból már magyarul is nézhető A kiválasztottak (The Chosen) sorozatban, mi pedig erről és múltjáról kérdeztük a 72 éves, a Budapest Comic Conra is ellátogató színészt.